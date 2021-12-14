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Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
Ревакцинация от коронавирусной инфекции показана тем, кто вакцинировался или переболел более полугода назад, заявила главный внештатный специалист по терапии и... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:25
2021-12-14T09:25
2021-12-14T09:25
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ревакцинация от коронавирусной инфекции показана тем, кто вакцинировался или переболел более полугода назад, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.Ранее в Таиланде приняли решение уменьшить период между второй дозой вакцины от ковида и ревакцинацией с шести до трех месяцев из-за распространения "омикрон"-штамма. В конце ноября Британия по этой же причине приняла решение уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев."Согласно методическим рекомендациям, ревакцинация показана тем, кто вакцинировался более полугода назад или же переболел более полугода назад",- сказала Драпкина журналистам.Она уточнила, что все те, кто понимает важность вакцинации, кто переболел, очень охотно идут на ревакцинацию.
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Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
Врач Драпкина: ревакцинация от COVID-19 показана тем, кто привился более полугода назад