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Тверская область
https://ria.ru/20211214/remont-1763691732.html
В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта
В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта - РИА Новости, 14.12.2021
В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта
В Тверской области с 2022 по 2024 года планируется отремонтировать почти тысячу триста километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:37
2021-12-14T16:37
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В Тверской области с 2022 по 2024 года планируется отремонтировать почти тысячу триста километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах рассмотрен на заседании регионального правительства.Он озвучил приоритетные направления в дорожном строительстве – это дороги к ключевым экономическим и социальным объектам, обеспечивающие пространственное развитие территорий Тверской области, включая реализацию инвестиционных проектов, а также трассы на ключевых туристических направлениях и школьных маршрутах.Всего до 2025 года будут реконструированы и построены 43 объекта, на 15 из которых уже заключены государственные контракты.Руденя заявил о необходимости завершить все конкурентные процедуры в первом квартале 2022 года, ремонтные работы – до 1 октября, а вблизи образовательных учреждений – к новому учебному году.Кроме того, глава региона поручил обеспечить включение в госконтракты по ремонту дорог в муниципалитетах, где будет реализована новая транспортная модель пассажирских перевозок, работ по установке освещения и остановочных павильонов, отметили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя
16:37 14.12.2021
 

В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В Тверской области с 2022 по 2024 года планируется отремонтировать почти тысячу триста километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах рассмотрен на заседании регионального правительства.
"В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более полутора тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ", – сказал на заседании регионального правительства губернатор области Игорь Руденя.
Он озвучил приоритетные направления в дорожном строительстве – это дороги к ключевым экономическим и социальным объектам, обеспечивающие пространственное развитие территорий Тверской области, включая реализацию инвестиционных проектов, а также трассы на ключевых туристических направлениях и школьных маршрутах.
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13 июля, 16:32Тверская область
Тверская область планирует построить более 60 км региональных дорог
Всего до 2025 года будут реконструированы и построены 43 объекта, на 15 из которых уже заключены государственные контракты.
Руденя заявил о необходимости завершить все конкурентные процедуры в первом квартале 2022 года, ремонтные работы – до 1 октября, а вблизи образовательных учреждений – к новому учебному году.
Кроме того, глава региона поручил обеспечить включение в госконтракты по ремонту дорог в муниципалитетах, где будет реализована новая транспортная модель пассажирских перевозок, работ по установке освещения и остановочных павильонов, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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