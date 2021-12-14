https://ria.ru/20211214/remont-1763691732.html

В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта

В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта - РИА Новости, 14.12.2021

В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта

В Тверской области с 2022 по 2024 года планируется отремонтировать почти тысячу триста километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:37

2021-12-14T16:37

2021-12-14T16:37

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В Тверской области с 2022 по 2024 года планируется отремонтировать почти тысячу триста километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах рассмотрен на заседании регионального правительства.Он озвучил приоритетные направления в дорожном строительстве – это дороги к ключевым экономическим и социальным объектам, обеспечивающие пространственное развитие территорий Тверской области, включая реализацию инвестиционных проектов, а также трассы на ключевых туристических направлениях и школьных маршрутах.Всего до 2025 года будут реконструированы и построены 43 объекта, на 15 из которых уже заключены государственные контракты.Руденя заявил о необходимости завершить все конкурентные процедуры в первом квартале 2022 года, ремонтные работы – до 1 октября, а вблизи образовательных учреждений – к новому учебному году.Кроме того, глава региона поручил обеспечить включение в госконтракты по ремонту дорог в муниципалитетах, где будет реализована новая транспортная модель пассажирских перевозок, работ по установке освещения и остановочных павильонов, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210713/dorogi-1741112597.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя