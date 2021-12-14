https://ria.ru/20211214/remont-1763691732.html
В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта
В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта - РИА Новости, 14.12.2021
В Тверской области увеличены темпы дорожного ремонта
В Тверской области с 2022 по 2024 года планируется отремонтировать почти тысячу триста километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:37
2021-12-14T16:37
2021-12-14T16:37
тверская область
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80f9657a7880452de89932d0d0406e51.jpg
ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В Тверской области с 2022 по 2024 года планируется отремонтировать почти тысячу триста километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах рассмотрен на заседании регионального правительства.Он озвучил приоритетные направления в дорожном строительстве – это дороги к ключевым экономическим и социальным объектам, обеспечивающие пространственное развитие территорий Тверской области, включая реализацию инвестиционных проектов, а также трассы на ключевых туристических направлениях и школьных маршрутах.Всего до 2025 года будут реконструированы и построены 43 объекта, на 15 из которых уже заключены государственные контракты.Руденя заявил о необходимости завершить все конкурентные процедуры в первом квартале 2022 года, ремонтные работы – до 1 октября, а вблизи образовательных учреждений – к новому учебному году.Кроме того, глава региона поручил обеспечить включение в госконтракты по ремонту дорог в муниципалитетах, где будет реализована новая транспортная модель пассажирских перевозок, работ по установке освещения и остановочных павильонов, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210713/dorogi-1741112597.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91102094e86f8b89efce62e840fcea36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости.
В Тверской области
с 2022 по 2024 года планируется отремонтировать почти тысячу триста километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах рассмотрен на заседании регионального правительства.
"В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более полутора тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ", – сказал на заседании регионального правительства губернатор области Игорь Руденя.
Он озвучил приоритетные направления в дорожном строительстве – это дороги к ключевым экономическим и социальным объектам, обеспечивающие пространственное развитие территорий Тверской области, включая реализацию инвестиционных проектов, а также трассы на ключевых туристических направлениях и школьных маршрутах.
Всего до 2025 года будут реконструированы и построены 43 объекта, на 15 из которых уже заключены государственные контракты.
Руденя заявил о необходимости завершить все конкурентные процедуры в первом квартале 2022 года, ремонтные работы – до 1 октября, а вблизи образовательных учреждений – к новому учебному году.
Кроме того, глава региона поручил обеспечить включение в госконтракты по ремонту дорог в муниципалитетах, где будет реализована новая транспортная модель пассажирских перевозок, работ по установке освещения и остановочных павильонов, отметили в пресс-службе.