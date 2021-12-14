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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211214/remont-1763666318.html
Тверские власти за три года отремонтируют 36 мостов и путепроводов
Тверские власти за три года отремонтируют 36 мостов и путепроводов - РИА Новости, 14.12.2021
Тверские власти за три года отремонтируют 36 мостов и путепроводов
В Тверской области с 2022 по 2024 годы отремонтируют 36 мостов и путепроводов, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:49
2021-12-14T14:49
тверская область
ржев
ремонт
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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В Тверской области с 2022 по 2024 годы отремонтируют 36 мостов и путепроводов, сообщает пресс-служба областного правительства.Проект Программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022 – 2025 годах рассмотрен на заседании правительства.Ремонт искусственных сооружений будет проведен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".В частности, будут проведены работы на мостах через реки Большая Лоча в Ржеве, Волга в Пено, Тьма у деревни Скоморохово в Торжокском районе, а также путепровода через железнодорожные пути в поселке Редкино и других.
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ржев, ремонт
14:49 14.12.2021
 

Тверские власти за три года отремонтируют 36 мостов и путепроводов

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиТверские власти за три года отремонтируют 36 мостов и путепроводов
Тверские власти за три года отремонтируют 36 мостов и путепроводов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В Тверской области с 2022 по 2024 годы отремонтируют 36 мостов и путепроводов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Проект Программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022 – 2025 годах рассмотрен на заседании правительства.
В Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 14:47Тверская область
В Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию
Ремонт искусственных сооружений будет проведен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В частности, будут проведены работы на мостах через реки Большая Лоча в Ржеве, Волга в Пено, Тьма у деревни Скоморохово в Торжокском районе, а также путепровода через железнодорожные пути в поселке Редкино и других.
"В Твери под особым контролем будут строительство Западного моста, путепровода на улице Фрунзе, четырех вылетных магистралей, реконструкция мостов через ручьи Перемерковский и Бортниковский", - отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьРжевРемонт
 
 
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