https://ria.ru/20211214/remont-1763666318.html

Тверские власти за три года отремонтируют 36 мостов и путепроводов

Тверские власти за три года отремонтируют 36 мостов и путепроводов - РИА Новости, 14.12.2021

Тверские власти за три года отремонтируют 36 мостов и путепроводов

В Тверской области с 2022 по 2024 годы отремонтируют 36 мостов и путепроводов, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:49

2021-12-14T14:49

2021-12-14T14:49

тверская область

ржев

ремонт

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ТВЕРЬ, 14 дек – РИА Новости. В Тверской области с 2022 по 2024 годы отремонтируют 36 мостов и путепроводов, сообщает пресс-служба областного правительства.Проект Программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022 – 2025 годах рассмотрен на заседании правительства.Ремонт искусственных сооружений будет проведен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".В частности, будут проведены работы на мостах через реки Большая Лоча в Ржеве, Волга в Пено, Тьма у деревни Скоморохово в Торжокском районе, а также путепровода через железнодорожные пути в поселке Редкино и других.

https://ria.ru/20211213/dogazifikatsiya-1763475288.html

ржев

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ржев, ремонт