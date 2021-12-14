Под Тулой завершена реконструкция ж/д станции, она открыта для движения
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПод Тулой завершена реконструкция ж/д станции
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 14 дек - РИА Новости. В Тульской области завершились работы по развитию железнодорожной инфраструктуры станции Казначеевка, которая позволит увеличить перерабатывающую способность станции на 50-60 вагонов ежесуточно, что даст возможность крупнейшему химпредприятию региона "Щекиноазот" отправлять потребителям до 3,5 миллиона тонн продукции ежегодно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Работы велись на протяжении порядка полутора лет в рамках договоренностей между губернатором Алексеем Дюминым и руководством ОАО "РЖД". Были удлинены два станционных пути, построен дополнительный путь протяженностью 1,1 километра. Управление движением на станции переведено на новую микропроцессорную централизацию. Для пассажиров построен новый одноуровневый переход с пандусами и установлены 1,9 километра ограждений пути.
"За последние пять лет промышленность региона показала значительный рост. Это касается всех базовых отраслей, включая химическую, ключевым предприятием которой является "Щекиноазот". Открытие обновленной станции Казначеевка, которая обеспечит грузоперевозки "Щекиноазота", в том числе на экспорт, является знаковым событием. От имени губернатора поздравляю вас с завершением масштабного проекта", – сказал на церемонии открытия обновленной станции первый заместитель губернатор области Вячеслав Федорищев.
В свою очередь начальник Московской железной дороги Михаил Глазков отметил, что Казначеевка стала первой в Тульской области станцией с микропроцессорной системой управления движением, которая повышает эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз, а также безопасность и надежность перевозок.
"ОАО "РЖД" выполнило все свои обязательства для обеспечения перевозок растущих объемов продукции компании "Щекиноазот". Подобные инфраструктурные проекты дают возможность всем заинтересованным сторонам развивать производство, наращивать объемы, создавать новые рабочие места", – сказал Глазков, слова которого цитирует пресс-служба правительства Тульской области.