https://ria.ru/20211214/rekonstruktsiya-1763695798.html

Под Тулой завершена реконструкция ж/д станции, она открыта для движения

Под Тулой завершена реконструкция ж/д станции, она открыта для движения - РИА Новости, 14.12.2021

Под Тулой завершена реконструкция ж/д станции, она открыта для движения

В Тульской области завершились работы по развитию железнодорожной инфраструктуры станции Казначеевка, которая позволит увеличить перерабатывающую способность... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:49

2021-12-14T16:49

2021-12-14T16:49

тульская область

технологии

тульская область

ржд

московская железная дорога

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ТУЛА, 14 дек - РИА Новости. В Тульской области завершились работы по развитию железнодорожной инфраструктуры станции Казначеевка, которая позволит увеличить перерабатывающую способность станции на 50-60 вагонов ежесуточно, что даст возможность крупнейшему химпредприятию региона "Щекиноазот" отправлять потребителям до 3,5 миллиона тонн продукции ежегодно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Работы велись на протяжении порядка полутора лет в рамках договоренностей между губернатором Алексеем Дюминым и руководством ОАО "РЖД". Были удлинены два станционных пути, построен дополнительный путь протяженностью 1,1 километра. Управление движением на станции переведено на новую микропроцессорную централизацию. Для пассажиров построен новый одноуровневый переход с пандусами и установлены 1,9 километра ограждений пути.В свою очередь начальник Московской железной дороги Михаил Глазков отметил, что Казначеевка стала первой в Тульской области станцией с микропроцессорной системой управления движением, которая повышает эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз, а также безопасность и надежность перевозок.

https://ria.ru/20211202/medkompleksy-1761895488.html

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технологии, тульская область, ржд, московская железная дорога