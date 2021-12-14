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Нижегородская область
https://ria.ru/20211214/reki-1763713654.html
В Нижегородской области начались работы по расчистке двух рек
В Нижегородской области начались работы по расчистке двух рек - РИА Новости, 14.12.2021
В Нижегородской области начались работы по расчистке двух рек
Работы по расчистке рек Имза и Княгинка начались в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:50
2021-12-14T17:50
нижегородская область
общество
княгининский район
ростов-на-дону
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек – РИА Новости. Работы по расчистке рек Имза и Княгинка начались в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", заявил глава региона Глеб Никитин.Подрядчик – ООО "Реновация" (Ростов-на-Дону) – приступил к подготовительным работам по проекту расчистки рек, который финансируется при поддержке Федерального агентства водных ресурсов. Стоимость проекта – более 10 миллионов рублей."Главная задача национального проекта "Экология", определенная президентом России Владимиром Путиным, - улучшение качества жизни людей. Забота о реках позволяет не только сохранить природные богатства региона, но и сделать эти территории более привлекательными для туристов. Такие решения также были приняты по рекам, протекающим на территории кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, контракт был заключен в декабре 2021 года. "По проекту предусмотрено как федеральное, так и областное финансирование. Срок завершения контракта – 31 августа 2022 года. В Имзе и ее притоке Княгинке много мусора, возникшего от антропогенного воздействия, есть большое количество топляков и растительности. Извлечение донных отложений из этих рек существенно повысит качество воды", - отмечается в сообщении.Общая длина рек, планируемых к расчистке, – 7,8 километра. Реализация проекта позволит улучшить качество жизни примерно 150 тысяч человек. В администрации Княгининского района планируют синхронизировать реализацию сразу двух нацпроектов: вместе с расчисткой Имзы и Княгинки намерены благоустраивать прилегающую к ним территорию по национальному проекту "Жилье и городская среда".Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" осенью 2021 года завершилась расчистка русел рек Теша, Сатис и Вичкинза.
https://ria.ru/20211210/investitsii-1763159248.html
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княгининский район
ростов-на-дону
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общество, княгининский район, ростов-на-дону, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин
17:50 14.12.2021
 
В Нижегородской области начались работы по расчистке двух рек

В Нижегородской области начались работы по расчистке рек Имза и Княгинка

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек – РИА Новости. Работы по расчистке рек Имза и Княгинка начались в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", заявил глава региона Глеб Никитин.
Подрядчик – ООО "Реновация" (Ростов-на-Дону) – приступил к подготовительным работам по проекту расчистки рек, который финансируется при поддержке Федерального агентства водных ресурсов. Стоимость проекта – более 10 миллионов рублей.
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Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал
"Главная задача национального проекта "Экология", определенная президентом России Владимиром Путиным, - улучшение качества жизни людей. Забота о реках позволяет не только сохранить природные богатства региона, но и сделать эти территории более привлекательными для туристов. Такие решения также были приняты по рекам, протекающим на территории кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, контракт был заключен в декабре 2021 года. "По проекту предусмотрено как федеральное, так и областное финансирование. Срок завершения контракта – 31 августа 2022 года. В Имзе и ее притоке Княгинке много мусора, возникшего от антропогенного воздействия, есть большое количество топляков и растительности. Извлечение донных отложений из этих рек существенно повысит качество воды", - отмечается в сообщении.
Общая длина рек, планируемых к расчистке, – 7,8 километра. Реализация проекта позволит улучшить качество жизни примерно 150 тысяч человек. В администрации Княгининского района планируют синхронизировать реализацию сразу двух нацпроектов: вместе с расчисткой Имзы и Княгинки намерены благоустраивать прилегающую к ним территорию по национальному проекту "Жилье и городская среда".
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" осенью 2021 года завершилась расчистка русел рек Теша, Сатис и Вичкинза.
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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Нижегородская областьОбществоКнягининский районРостов-на-ДонуНижегородская областьВладимир ПутинГлеб Никитин
 
 
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