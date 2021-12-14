В Нижегородской области начались работы по расчистке двух рек
В Нижегородской области начались работы по расчистке рек Имза и Княгинка
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек – РИА Новости. Работы по расчистке рек Имза и Княгинка начались в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", заявил глава региона Глеб Никитин.
Подрядчик – ООО "Реновация" (Ростов-на-Дону) – приступил к подготовительным работам по проекту расчистки рек, который финансируется при поддержке Федерального агентства водных ресурсов. Стоимость проекта – более 10 миллионов рублей.
"Главная задача национального проекта "Экология", определенная президентом России Владимиром Путиным, - улучшение качества жизни людей. Забота о реках позволяет не только сохранить природные богатства региона, но и сделать эти территории более привлекательными для туристов. Такие решения также были приняты по рекам, протекающим на территории кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, контракт был заключен в декабре 2021 года. "По проекту предусмотрено как федеральное, так и областное финансирование. Срок завершения контракта – 31 августа 2022 года. В Имзе и ее притоке Княгинке много мусора, возникшего от антропогенного воздействия, есть большое количество топляков и растительности. Извлечение донных отложений из этих рек существенно повысит качество воды", - отмечается в сообщении.
Общая длина рек, планируемых к расчистке, – 7,8 километра. Реализация проекта позволит улучшить качество жизни примерно 150 тысяч человек. В администрации Княгининского района планируют синхронизировать реализацию сразу двух нацпроектов: вместе с расчисткой Имзы и Княгинки намерены благоустраивать прилегающую к ним территорию по национальному проекту "Жилье и городская среда".
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" осенью 2021 года завершилась расчистка русел рек Теша, Сатис и Вичкинза.