https://ria.ru/20211214/regionalnaya_vlast-1763399312.html

Новый закон о региональной власти

Новый закон о региональной власти - РИА Новости, 14.12.2021

Новый закон о региональной власти

Государственная дума приняла закон о региональной власти. Он призван устранить путаницу в распределении полномочий между администрациями разных уровней и... РИА Новости, 14.12.2021

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инфографика

губернаторы

госдума рф

регионы

цифровизация

законодательство

региональная власть

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Государственная дума приняла закон о региональной власти. Он призван устранить путаницу в распределении полномочий между администрациями разных уровней и привести действующую нормативную базу в соответствие с обновленной Конституцией. Самые обсуждаемые положения этого документы касаются губернаторов — их должность будет называться иначе, отменят ограничение количества сроков. Подробнее о том, что ждет чиновников на местах, — в инфографике Ria.ru.

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