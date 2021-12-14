https://ria.ru/20211214/regionalnaya_vlast-1763399312.html
Новый закон о региональной власти
Новый закон о региональной власти - РИА Новости, 14.12.2021
Новый закон о региональной власти
Государственная дума приняла закон о региональной власти. Он призван устранить путаницу в распределении полномочий между администрациями разных уровней и... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:13
2021-12-14T15:13
2021-12-14T15:41
инфографика
губернаторы
госдума рф
регионы
цифровизация
законодательство
региональная власть
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Государственная дума приняла закон о региональной власти. Он призван устранить путаницу в распределении полномочий между администрациями разных уровней и привести действующую нормативную базу в соответствие с обновленной Конституцией. Самые обсуждаемые положения этого документы касаются губернаторов — их должность будет называться иначе, отменят ограничение количества сроков. Подробнее о том, что ждет чиновников на местах, — в инфографике Ria.ru.
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