https://ria.ru/20211214/reanimatsiya-1763715222.html
Замсекретаря Общественной палаты Галушка попал в реанимацию
Замсекретаря Общественной палаты Галушка попал в реанимацию - РИА Новости, 14.12.2021
Замсекретаря Общественной палаты Галушка попал в реанимацию
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка находится в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:57
2021-12-14T17:57
2021-12-14T18:14
александр галушка
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка находится в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких. "Он в реанимации", - сообщил собеседник агентства.Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.Помощник замсекретаря ОП Алексей Киор, комментируя информацию о его пребывании в реанимации, сообщил РИА Новости, что он к разного рода телеграмм-каналам относится скептически из-за недостоверной или непроверенной информации.
https://ria.ru/20211213/antiprivivochniki-1763548560.html
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17:57 14.12.2021 (обновлено: 18:14 14.12.2021)
Замсекретаря Общественной палаты Галушка попал в реанимацию
Замсекретаря Общественной палаты Галушка попал в реанимацию московской больницы номер 52