https://ria.ru/20211214/ratsionalizatorstvo-1763745231.html

Кубок рационализаторов и точки кипения Hi-Tech вернут престиж кулибиным

Кубок рационализаторов и точки кипения Hi-Tech вернут престиж кулибиным - РИА Новости, 14.12.2021

Кубок рационализаторов и точки кипения Hi-Tech вернут престиж кулибиным

Как поднять престиж рационализаторства в России и вернуть моду на него? В числе других вопросов на первой бизнес-конференции "Производственная культура: новая... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:52

2021-12-14T20:52

2021-12-14T20:52

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технологии

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россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Как поднять престиж рационализаторства в России и вернуть моду на него? В числе других вопросов на первой бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы", прошедшей во вторник на площадке МИА "Россия сегодня".Один из инструментов – проект "Движение рационализаторов", который реализуется в рамках национального проекта "Производительность труда" наряду с другими механизмами для роста темпов и качества производства, представила руководитель сети Корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) - Ворлдскиллс Россия Полина Бикбулатова.Она напомнила, что в СССР рационализаторов и изобретателей насчитывалось больше 14 миллионов. Это было модно и престижно, люди даже имели льготы, например, бесплатный проезд.Основным инструментом вовлечения людей в эту задачу, по ее словам, является ежегодный всероссийский Кубок по рационализации и производительности – соревновательная площадка для команд предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда".У проекта несколько направлений. В частности, "Оптимизация", то есть фабрика процессов, их отладка, непосредственно "Рационализация", и "Инновации", где команды учатся взаимодействовать со стартапами, анализировать и в сжатое конкурсное время определять прорывные решения, которое можно использовать у себя на производстве.Еще два инструмента, которые активно использует КЦОП, это создание на предприятиях "Точек кипения Hi-Tech" и, собственно, деятельность головного Корпоративного центра опережающей подготовки."Точка кипения Hi-Tech – это неформальное пространство, где люди и взаимодействуют неформально. Проектные сессии, воркшопы, тренинги, стратегические сессии – мы везде работаем с фактором использования человеческого капитала. Не все готовы раскрываться максимально и генерировать идеи, хоть и имеют большой потенциал. Мы считаем, что рационализаторский талант – это вещь приобретенная, и этому можно обучать и развивать. В "Точках кипения" мы подключаем диагностику – тест на определение нейрокогнитивного паттерна, склонности человека к рационализаторской деятельности. Например, есть мастер балансировки, а есть мастер преодоления барьеров, которому нельзя давать неинтересную задачу, есть мастер новых вариантов – 16 таких профилей мы выделили. Информацию о том, на какие таланты делать ставку, получает и человек, и управленцы предприятия", - пояснила Бикбулатова.

https://ria.ru/20210627/nauka-1738792184.html

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экономика, технологии, москва, россия