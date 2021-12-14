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Кубок рационализаторов и точки кипения Hi-Tech вернут престиж кулибиным
Кубок рационализаторов и точки кипения Hi-Tech вернут престиж кулибиным - РИА Новости, 14.12.2021
Кубок рационализаторов и точки кипения Hi-Tech вернут престиж кулибиным
Как поднять престиж рационализаторства в России и вернуть моду на него? В числе других вопросов на первой бизнес-конференции "Производственная культура: новая... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:52
2021-12-14T20:52
экономика
технологии
москва
россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Как поднять престиж рационализаторства в России и вернуть моду на него? В числе других вопросов на первой бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы", прошедшей во вторник на площадке МИА "Россия сегодня".Один из инструментов – проект "Движение рационализаторов", который реализуется в рамках национального проекта "Производительность труда" наряду с другими механизмами для роста темпов и качества производства, представила руководитель сети Корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) - Ворлдскиллс Россия Полина Бикбулатова.Она напомнила, что в СССР рационализаторов и изобретателей насчитывалось больше 14 миллионов. Это было модно и престижно, люди даже имели льготы, например, бесплатный проезд.Основным инструментом вовлечения людей в эту задачу, по ее словам, является ежегодный всероссийский Кубок по рационализации и производительности – соревновательная площадка для команд предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда".У проекта несколько направлений. В частности, "Оптимизация", то есть фабрика процессов, их отладка, непосредственно "Рационализация", и "Инновации", где команды учатся взаимодействовать со стартапами, анализировать и в сжатое конкурсное время определять прорывные решения, которое можно использовать у себя на производстве.Еще два инструмента, которые активно использует КЦОП, это создание на предприятиях "Точек кипения Hi-Tech" и, собственно, деятельность головного Корпоративного центра опережающей подготовки."Точка кипения Hi-Tech – это неформальное пространство, где люди и взаимодействуют неформально. Проектные сессии, воркшопы, тренинги, стратегические сессии – мы везде работаем с фактором использования человеческого капитала. Не все готовы раскрываться максимально и генерировать идеи, хоть и имеют большой потенциал. Мы считаем, что рационализаторский талант – это вещь приобретенная, и этому можно обучать и развивать. В "Точках кипения" мы подключаем диагностику – тест на определение нейрокогнитивного паттерна, склонности человека к рационализаторской деятельности. Например, есть мастер балансировки, а есть мастер преодоления барьеров, которому нельзя давать неинтересную задачу, есть мастер новых вариантов – 16 таких профилей мы выделили. Информацию о том, на какие таланты делать ставку, получает и человек, и управленцы предприятия", - пояснила Бикбулатова.
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экономика, технологии, москва, россия
20:52 14.12.2021
 

Кубок рационализаторов и точки кипения Hi-Tech вернут престиж кулибиным

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Как поднять престиж рационализаторства в России и вернуть моду на него? В числе других вопросов на первой бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы", прошедшей во вторник на площадке МИА "Россия сегодня".
Один из инструментов – проект "Движение рационализаторов", который реализуется в рамках национального проекта "Производительность труда" наряду с другими механизмами для роста темпов и качества производства, представила руководитель сети Корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) - Ворлдскиллс Россия Полина Бикбулатова.
"У нас большой опыт решения прикладных задач, а также в сборке компетенций Ворлдскиллс, которых сейчас разработано порядка 270. Компетенция описывает как все навыки, которыми должен обладать человек, так и трудовые операции. Главное, что этот инструмент позволяет очень эффективно и точно оценивать, насколько человек, который претендует на специальность сварщика, токаря, мастера, действительно хорош. А задача наша – создать большое сообщество, движение рационализаторов", - рассказала Бикбулатова.
Она напомнила, что в СССР рационализаторов и изобретателей насчитывалось больше 14 миллионов. Это было модно и престижно, люди даже имели льготы, например, бесплатный проезд.
"Сейчас это подзабылось, а ведь темпы производства в стране сильно зависят от сотрудников. Если они неэффективны, мы многое теряем. В проекте "Движение рационализаторов" разработано три инструмента для массового вовлечения людей в эти задачи. Вообще важно поднять престиж и вернуть моду на рационализаторство, которое мы понимаем очень широко. Рационализаторство будущего – это умение сотрудников работать с технологическим контуром, с тендерами, инновациями, со стартапами. Так, в рамках национального проекта к 2024 году мы планируем вовлечь в сообщество рационализаторов более 100 тысяч работников предприятий", - отметила руководитель КЦОП.
Основным инструментом вовлечения людей в эту задачу, по ее словам, является ежегодный всероссийский Кубок по рационализации и производительности – соревновательная площадка для команд предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда".
"Это место, где предприятия могут показать миру своих лучших сотрудников. И они соревнуются с лучшими, очень сильно прокачивают свои компетенции, ведь это еще и новый образовательный формат, и они друг друга круто заряжают. В этом году сотни людей прошли через кубок. И мы видели, какие они уставшие и вымотанные, но счастливые и довольные. Заряженные тем, что и другие люди – с других предприятий, из разных регионов – болеют за одно дело. Вообще, рационализаторство – это же не профессия, и здесь надо думать, как этому обучить, как вовлечь", - подчеркнула Бикбулатова.
У проекта несколько направлений. В частности, "Оптимизация", то есть фабрика процессов, их отладка, непосредственно "Рационализация", и "Инновации", где команды учатся взаимодействовать со стартапами, анализировать и в сжатое конкурсное время определять прорывные решения, которое можно использовать у себя на производстве.
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Еще два инструмента, которые активно использует КЦОП, это создание на предприятиях "Точек кипения Hi-Tech" и, собственно, деятельность головного Корпоративного центра опережающей подготовки.
"Точка кипения Hi-Tech – это неформальное пространство, где люди и взаимодействуют неформально. Проектные сессии, воркшопы, тренинги, стратегические сессии – мы везде работаем с фактором использования человеческого капитала. Не все готовы раскрываться максимально и генерировать идеи, хоть и имеют большой потенциал. Мы считаем, что рационализаторский талант – это вещь приобретенная, и этому можно обучать и развивать. В "Точках кипения" мы подключаем диагностику – тест на определение нейрокогнитивного паттерна, склонности человека к рационализаторской деятельности. Например, есть мастер балансировки, а есть мастер преодоления барьеров, которому нельзя давать неинтересную задачу, есть мастер новых вариантов – 16 таких профилей мы выделили. Информацию о том, на какие таланты делать ставку, получает и человек, и управленцы предприятия", - пояснила Бикбулатова.
 
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