Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211214/rasselenie-1763753470.html
На Кубани расселили более 300 человек из домов, признанных аварийными
На Кубани расселили более 300 человек из домов, признанных аварийными - РИА Новости, 14.12.2021
На Кубани расселили более 300 человек из домов, признанных аварийными
Более 300 жителей Кубани в текущем году расселили из домов, признанных аварийными, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T22:26
2021-12-14T22:26
краснодарский край
общество
краснодарский край
крымск
армавир
александр трембицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90973/07/909730745_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_bddf1c12d86dc83755e3d9a261715e8e.jpg
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Более 300 жителей Кубани в текущем году расселили из домов, признанных аварийными, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация региона."В этом году уже расселено более 300 человек в Сочи, Краснодаре, Армавире, а также Ленинградском, Северском, Крымском, Тихорецком районах. Выполнение плана по переселению граждан в Краснодарском крае уже составляет 150%", - говорится в сообщении.В том числе, досрочно переселят более 50 человек из аварийного жилья в Крымске. Расселение проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Это 33 жилых помещения общей площадью свыше 1400 кв. метров, в которых проживают 56 собственников. 49 из них уже подписали соглашения о выплате возмещения за аварийное жилье", - уточнили в ведомстве.Как пояснил замгубернатора края Александр Трембицкий, Крымск – один из участников адресной программы по переселению граждан этапа 2022-2023 годов. "Необходимые процедуры планировалось завершить в конце 2023 года, однако муниципалитет досрочно почти выполнил свой план. Осталось заключить соглашения еще с семью собственниками", – отметил Трембицкий.В программу переселения входят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.
https://ria.ru/20211029/zhile-1756931332.html
https://ria.ru/20210908/zhile-1749185343.html
краснодарский край
крымск
армавир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90973/07/909730745_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_91c21f7b7123d163dad52fa120c337e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, крымск, армавир, александр трембицкий
22:26 14.12.2021
 
На Кубани расселили более 300 человек из домов, признанных аварийными

На Кубани в 2021 году расселили более 300 человек из домов, признанных аварийными

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Краснодарского краяЖилой дом, новостройка
Жилой дом, новостройка - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Более 300 жителей Кубани в текущем году расселили из домов, признанных аварийными, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация региона.
"В этом году уже расселено более 300 человек в Сочи, Краснодаре, Армавире, а также Ленинградском, Северском, Крымском, Тихорецком районах. Выполнение плана по переселению граждан в Краснодарском крае уже составляет 150%", - говорится в сообщении.
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 19:25Краснодарский край
На Кубани выполнили план по расселению аварийного жилья на 150 процентов
В том числе, досрочно переселят более 50 человек из аварийного жилья в Крымске. Расселение проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Это 33 жилых помещения общей площадью свыше 1400 кв. метров, в которых проживают 56 собственников. 49 из них уже подписали соглашения о выплате возмещения за аварийное жилье", - уточнили в ведомстве.
Как пояснил замгубернатора края Александр Трембицкий, Крымск – один из участников адресной программы по переселению граждан этапа 2022-2023 годов. "Необходимые процедуры планировалось завершить в конце 2023 года, однако муниципалитет досрочно почти выполнил свой план. Осталось заключить соглашения еще с семью собственниками", – отметил Трембицкий.
В программу переселения входят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Другие новости региона читайте здесь>>

Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 14:21Краснодарский край
Более 1,2 тысячи кубанцев переселили из аварийных домов в новые с 2019 года
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайКрымскАрмавирАлександр Трембицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам