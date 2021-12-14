https://ria.ru/20211214/rasselenie-1763753470.html

На Кубани расселили более 300 человек из домов, признанных аварийными

На Кубани расселили более 300 человек из домов, признанных аварийными - РИА Новости, 14.12.2021

На Кубани расселили более 300 человек из домов, признанных аварийными

Более 300 жителей Кубани в текущем году расселили из домов, признанных аварийными, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T22:26

2021-12-14T22:26

2021-12-14T22:26

краснодарский край

общество

краснодарский край

крымск

армавир

александр трембицкий

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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Более 300 жителей Кубани в текущем году расселили из домов, признанных аварийными, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает администрация региона."В этом году уже расселено более 300 человек в Сочи, Краснодаре, Армавире, а также Ленинградском, Северском, Крымском, Тихорецком районах. Выполнение плана по переселению граждан в Краснодарском крае уже составляет 150%", - говорится в сообщении.В том числе, досрочно переселят более 50 человек из аварийного жилья в Крымске. Расселение проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Это 33 жилых помещения общей площадью свыше 1400 кв. метров, в которых проживают 56 собственников. 49 из них уже подписали соглашения о выплате возмещения за аварийное жилье", - уточнили в ведомстве.Как пояснил замгубернатора края Александр Трембицкий, Крымск – один из участников адресной программы по переселению граждан этапа 2022-2023 годов. "Необходимые процедуры планировалось завершить в конце 2023 года, однако муниципалитет досрочно почти выполнил свой план. Осталось заключить соглашения еще с семью собственниками", – отметил Трембицкий.В программу переселения входят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

https://ria.ru/20211029/zhile-1756931332.html

https://ria.ru/20210908/zhile-1749185343.html

краснодарский край

крымск

армавир

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общество, краснодарский край, крымск, армавир, александр трембицкий