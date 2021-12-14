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"Был навеселе". Стало известно о состоянии Ельцина после развала СССР
Стало известно о состоянии Ельцина после развала СССР - РИА Новости, 14.12.2021
"Был навеселе". Стало известно о состоянии Ельцина после развала СССР
Бывший вице-президент России, генерал-майор авиации Александр Руцкой рассказал в интервью порталу "Украина.ру" о состоянии первого президента страны Бориса... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:31
2021-12-14T17:31
политика
ссср
белоруссия
борис ельцин
михаил горбачев
снг
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший вице-президент России, генерал-майор авиации Александр Руцкой рассказал в интервью порталу "Украина.ру" о состоянии первого президента страны Бориса Ельцина после подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года, которые привели к краху Советского Союза.По словам Руцкого, лидер РСФСР обманул его, сказав, что отправится в Белоруссию для налаживания экономических связей. Когда заместитель главы государства по радио узнал о распаде СССР, он не смог дозвониться до Ельцина."Он навеселе прилетел. &lt;…&gt; В соответствии с протоколом, я всегда должен был президента провожать и встречать. Встречаю — и, естественно, задаю вопрос: Борис Николаевич, я не понял, что произошло? &lt;…&gt; Зачем вы меня обманули, сказали, что летите подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве? Он: ну, я упредил, так сказать, зная вашу возможную реакцию — если бы я вам сказал, что мы летим подписывать договор о прекращении существования Советского Союза, я предполагал, какая будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания", — поделился воспоминаниями собеседник агентства.На вопрос о том, кто его уполномочил на одобрение соответствующего документа, Ельцин заявил, что он высшее должностное лицо и в уполномочивании не нуждается. После того как Руцкой узнал о заключении Беловежских соглашений, он поехал к президенту СССР Михаилу Горбачеву и призвал его спасти страну.Восьмого декабря 1991 года высшие руководители России, Белоруссии и Украины заключили Договор о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение". Двадцать пятого декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР и подписал указ о передаче управления ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
https://ria.ru/20210505/krym-1731200557.html
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политика, ссср, белоруссия, борис ельцин, михаил горбачев, снг, россия
17:31 14.12.2021
 
Стало известно о состоянии Ельцина после развала СССР

Руцкой: Ельцин был навеселе после заключения Беловежских соглашений о распаде СССР

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкБорис Николаевич Ельцин
Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший вице-президент России, генерал-майор авиации Александр Руцкой рассказал в интервью порталу "Украина.ру" о состоянии первого президента страны Бориса Ельцина после подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года, которые привели к краху Советского Союза.
По словам Руцкого, лидер РСФСР обманул его, сказав, что отправится в Белоруссию для налаживания экономических связей. Когда заместитель главы государства по радио узнал о распаде СССР, он не смог дозвониться до Ельцина.
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"Он навеселе прилетел. <…> В соответствии с протоколом, я всегда должен был президента провожать и встречать. Встречаю — и, естественно, задаю вопрос: Борис Николаевич, я не понял, что произошло? <…> Зачем вы меня обманули, сказали, что летите подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве? Он: ну, я упредил, так сказать, зная вашу возможную реакцию — если бы я вам сказал, что мы летим подписывать договор о прекращении существования Советского Союза, я предполагал, какая будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания", — поделился воспоминаниями собеседник агентства.
На вопрос о том, кто его уполномочил на одобрение соответствующего документа, Ельцин заявил, что он высшее должностное лицо и в уполномочивании не нуждается. После того как Руцкой узнал о заключении Беловежских соглашений, он поехал к президенту СССР Михаилу Горбачеву и призвал его спасти страну.
"Михаил Сергеевич, каковы ваши действия в этой связи, ведь совершено преступление. Есть Уголовный кодекс СССР, есть прокуратура, КГБ СССР. Ну и что вы, какая реакция? Он начал нести околесицу. Я говорю: дайте мне спецназ, самолет, я слетаю, привезу этих деятелей. А дальше — все в соответствии с законом. Но надо было его (Горбачева. — Прим. ред.) видеть. Он весь трясся, был бледный, вспотел. Я понял, с ним бесполезно разговаривать, и вынужден был уйти", — посетовал генерал.
Восьмого декабря 1991 года высшие руководители России, Белоруссии и Украины заключили Договор о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение". Двадцать пятого декабря 1991 года Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР и подписал указ о передаче управления ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
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