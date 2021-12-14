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Открывший стрельбу в охранной компании в Испании ранил полицейского
Открывший стрельбу в охранной компании в Испании ранил полицейского - РИА Новости, 14.12.2021
Открывший стрельбу в охранной компании в Испании ранил полицейского
Мужчина, открывший стрельбу в охранной компании в испанском городе Таррагона и ранивший трех человек, при попытке его задержания ранил представителя... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:25
2021-12-14T16:25
2021-12-14T16:25
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испания
таррагона
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МАДРИД, 14 дек – РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в охранной компании в испанском городе Таррагона и ранивший трех человек, при попытке его задержания ранил представителя правоохранительных органов."Сотрудник получил огнестрельное ранение в муниципалитете Реус в рамках полицейской операции по обнаружению и задержанию человека, предположительно, устроившего перестрелку в полдень в Таррагоне", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.Ранее стало известно, что мужчина, предположительно бывший сотрудник охранной фирмы, произвел несколько выстрелов. Три человека ранены, один из них находится в критическом состоянии, состояние двух оценивается как тяжелое. Правоохранительные органы распространили описание напавшего – довольно полный мужчина, рост 180 сантиметров. Он скрылся на автомобиле Citroën Xsara По предварительной информации, он страдает психическим расстройством, сообщает портал 20minutos.
https://ria.ru/20211013/strelba-1754459285.html
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в мире, испания, таррагона
Открывший стрельбу в охранной компании в Испании ранил полицейского
Открывший стрельбу в охранной компании в испанском городе Таррагона ранил полицейского