https://ria.ru/20211214/rakety-1763629852.html

Россия сохранит мораторий на размещение ракет до появления их в Европе

Россия сохранит мораторий на размещение ракет до появления их в Европе - РИА Новости, 14.12.2021

Россия сохранит мораторий на размещение ракет до появления их в Европе

Пока дело не дошло до появления ракет США в Европе, односторонний мораторий России на их размещение будет действовать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 14.12.2021

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пока дело не дошло до появления ракет США в Европе, односторонний мораторий России на их размещение будет действовать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мораторий объявлен президентом, мы ждем ответа натовских стран во главе с США", — сказал он.По словам дипломата, он не видит оснований сомневаться в твердости позиции президента.Ранее Рябков не исключил, что в Европе могут скоро появиться ракеты, ранее запрещенные ДРСМД. Союзники заверяют, что у них нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, но к НАТО доверия больше нет, отметил он. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все претензии отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа того же года. Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают предложение России приемлемым.

https://ria.ru/20211210/moratoriy-1763156640.html

https://ria.ru/20211210/ryabkov-1763144012.html

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в мире, сша, европа, сергей рябков, россия