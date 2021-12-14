Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211214/radioteleskop-1763738686.html
Астрофизики приблизились к обнаружению первого света во Вселенной
Астрофизики приблизились к обнаружению первого света во Вселенной - РИА Новости, 14.12.2021
Астрофизики приблизились к обнаружению первого света во Вселенной
Усовершенствовав комплекс радиотелескопов Murchison Widefield Array (MWA) в Радиоастрономической обсерватории Мерчисон в Австралии, ученые смогли снизить... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:09
2021-12-14T21:19
наука
австралия
космос - риа наука
вселенная
астрофизика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763726130_0:126:610:469_1920x0_80_0_0_9e5085e105fcf7f8a170397b44b90ba9.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Усовершенствовав комплекс радиотелескопов Murchison Widefield Array (MWA) в Радиоастрономической обсерватории Мерчисон в Австралии, ученые смогли снизить уровень фонового космического шума, чтобы обнаружить сигнал эпохи реионизации, охватывающий первые 500-800 миллионов лет после Большого взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.MWA начал работу десять лет назад. Одна из его целей — зафиксировать радиоволновые свидетельства первого света во Вселенной, который возник между Большим взрывом и образованием первых звезд."Ранняя Вселенная была темной, наполненной горячим супом из непрозрачных частиц. Они конденсировались с образованием нейтрального водорода, который объединился, чтобы сформировать первые звезды", — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи доктора Кристен Линч из Центра передового опыта в области астрофизики ASTRO 3D.По ее словам, сигнал той эпохи зародился как радиоволна атома водорода длиной 21 сантиметр. За прошедшие миллиарды лет он растянулся и стал очень тусклым."Проблема в том, что Вселенная очень, очень многолюдна. Между нами и сигналом эпохи реионизации слишком много других радиоисточников, которые намного ярче этого сигнала. Это похоже на попытку услышать чей-то шепот в другом конце огромной комнаты, когда между вами и этим человеком находятся тысячи других людей, которые громко кричат", — объясняет Линч.Чтобы снизить этот фоновый шум, авторы разработали новый комплекс антенн, состоящий из нескольких низкочастотных "антенных плиток", которые работают совместно. Их общее количество также увеличили — с 128 до 256, что значительно усилило мощность комплекса.Объединив существующие "плитки" с 56 новыми, ученые провели эксперимент, названный Long Baseline Epoch of Reionisation Survey (LoBES). Всего они обследовали более 80 тысяч источников радиосигналов, выполнив по 16 спектральных измерений для каждого из них, а обработав результаты, создали новую радиоволновую модель неба, в которой самые шумные радиосигналы переднего плана были уменьшены в три раза."Используя новые плитки и таким образом увеличив физическую площадь, над которой работает антенна, мы смогли значительно уменьшить помехи. По мере того, как будет добавляться все больше и больше плиток, у нас будет гораздо больше шансов найти эхо первого света во Вселенной", — говорит Линч.Ученые надеются, что обнаружение слабого сигнала первого света позволит лучше понять, как формировались первые звезды и галактики.
https://ria.ru/20211214/galaktika-1763669645.html
https://ria.ru/20211119/plazma-1759796592.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763726130_0:69:610:527_1920x0_80_0_0_ed0d89e1660359215671ec87a9971f51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австралия, космос - риа наука, вселенная, астрофизика
20:09 14.12.2021 (обновлено: 21:19 14.12.2021)
 
Астрофизики приблизились к обнаружению первого света во Вселенной

Ученые снизили фоновый шум, мешавший обнаружить древнейший сигнал из космоса

© Фото : C. R. LynchПервый автор исследования доктор Кристен Линч у комплекса радиотелескопов Murchison Widefield Array
Первый автор исследования доктор Кристен Линч у комплекса радиотелескопов Murchison Widefield Array - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : C. R. Lynch
Первый автор исследования доктор Кристен Линч у комплекса радиотелескопов Murchison Widefield Array
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Усовершенствовав комплекс радиотелескопов Murchison Widefield Array (MWA) в Радиоастрономической обсерватории Мерчисон в Австралии, ученые смогли снизить уровень фонового космического шума, чтобы обнаружить сигнал эпохи реионизации, охватывающий первые 500-800 миллионов лет после Большого взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.
MWA начал работу десять лет назад. Одна из его целей — зафиксировать радиоволновые свидетельства первого света во Вселенной, который возник между Большим взрывом и образованием первых звезд.
"Ранняя Вселенная была темной, наполненной горячим супом из непрозрачных частиц. Они конденсировались с образованием нейтрального водорода, который объединился, чтобы сформировать первые звезды", — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи доктора Кристен Линч из Центра передового опыта в области астрофизики ASTRO 3D.
По ее словам, сигнал той эпохи зародился как радиоволна атома водорода длиной 21 сантиметр. За прошедшие миллиарды лет он растянулся и стал очень тусклым.
"Проблема в том, что Вселенная очень, очень многолюдна. Между нами и сигналом эпохи реионизации слишком много других радиоисточников, которые намного ярче этого сигнала. Это похоже на попытку услышать чей-то шепот в другом конце огромной комнаты, когда между вами и этим человеком находятся тысячи других людей, которые громко кричат", — объясняет Линч.
Карта движения звезд Млечного Пути, построенная по данным космической обсерватории Gaia. Черным и пурпурным обозначены области со значительным движением, желтым — области относительно небольшого движения. Крупномасштабные нитевидные дисковые структуры в средней плоскости Галактики выделены линиями. Слева внизу — галактики-спутники Магеллановы Облака, справа — разрываемая на части карликовая галактика Стрельца
15:03Наука
Астрономы нашли ископаемые рукава нашей Галактики
Чтобы снизить этот фоновый шум, авторы разработали новый комплекс антенн, состоящий из нескольких низкочастотных "антенных плиток", которые работают совместно. Их общее количество также увеличили — с 128 до 256, что значительно усилило мощность комплекса.
Объединив существующие "плитки" с 56 новыми, ученые провели эксперимент, названный Long Baseline Epoch of Reionisation Survey (LoBES). Всего они обследовали более 80 тысяч источников радиосигналов, выполнив по 16 спектральных измерений для каждого из них, а обработав результаты, создали новую радиоволновую модель неба, в которой самые шумные радиосигналы переднего плана были уменьшены в три раза.
"Используя новые плитки и таким образом увеличив физическую площадь, над которой работает антенна, мы смогли значительно уменьшить помехи. По мере того, как будет добавляться все больше и больше плиток, у нас будет гораздо больше шансов найти эхо первого света во Вселенной", — говорит Линч.
Ученые надеются, что обнаружение слабого сигнала первого света позволит лучше понять, как формировались первые звезды и галактики.
Ведущий автор Брайан Краус с результатами исследования
19 ноября, 13:21Наука
Физики зафиксировали самое экстремальное состояние материи
 
НаукаАвстралияКосмос - РИА НаукаВселеннаяастрофизика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам