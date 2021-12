https://ria.ru/20211214/radioteleskop-1763738686.html

Астрофизики приблизились к обнаружению первого света во Вселенной

Астрофизики приблизились к обнаружению первого света во Вселенной - РИА Новости, 14.12.2021

Астрофизики приблизились к обнаружению первого света во Вселенной

Усовершенствовав комплекс радиотелескопов Murchison Widefield Array (MWA) в Радиоастрономической обсерватории Мерчисон в Австралии, ученые смогли снизить... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:09

2021-12-14T20:09

2021-12-14T21:19

наука

австралия

космос - риа наука

вселенная

астрофизика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763726130_0:126:610:469_1920x0_80_0_0_9e5085e105fcf7f8a170397b44b90ba9.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Усовершенствовав комплекс радиотелескопов Murchison Widefield Array (MWA) в Радиоастрономической обсерватории Мерчисон в Австралии, ученые смогли снизить уровень фонового космического шума, чтобы обнаружить сигнал эпохи реионизации, охватывающий первые 500-800 миллионов лет после Большого взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.MWA начал работу десять лет назад. Одна из его целей — зафиксировать радиоволновые свидетельства первого света во Вселенной, который возник между Большим взрывом и образованием первых звезд."Ранняя Вселенная была темной, наполненной горячим супом из непрозрачных частиц. Они конденсировались с образованием нейтрального водорода, который объединился, чтобы сформировать первые звезды", — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи доктора Кристен Линч из Центра передового опыта в области астрофизики ASTRO 3D.По ее словам, сигнал той эпохи зародился как радиоволна атома водорода длиной 21 сантиметр. За прошедшие миллиарды лет он растянулся и стал очень тусклым."Проблема в том, что Вселенная очень, очень многолюдна. Между нами и сигналом эпохи реионизации слишком много других радиоисточников, которые намного ярче этого сигнала. Это похоже на попытку услышать чей-то шепот в другом конце огромной комнаты, когда между вами и этим человеком находятся тысячи других людей, которые громко кричат", — объясняет Линч.Чтобы снизить этот фоновый шум, авторы разработали новый комплекс антенн, состоящий из нескольких низкочастотных "антенных плиток", которые работают совместно. Их общее количество также увеличили — с 128 до 256, что значительно усилило мощность комплекса.Объединив существующие "плитки" с 56 новыми, ученые провели эксперимент, названный Long Baseline Epoch of Reionisation Survey (LoBES). Всего они обследовали более 80 тысяч источников радиосигналов, выполнив по 16 спектральных измерений для каждого из них, а обработав результаты, создали новую радиоволновую модель неба, в которой самые шумные радиосигналы переднего плана были уменьшены в три раза."Используя новые плитки и таким образом увеличив физическую площадь, над которой работает антенна, мы смогли значительно уменьшить помехи. По мере того, как будет добавляться все больше и больше плиток, у нас будет гораздо больше шансов найти эхо первого света во Вселенной", — говорит Линч.Ученые надеются, что обнаружение слабого сигнала первого света позволит лучше понять, как формировались первые звезды и галактики.

https://ria.ru/20211214/galaktika-1763669645.html

https://ria.ru/20211119/plazma-1759796592.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, космос - риа наука, вселенная, астрофизика