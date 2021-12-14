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Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлили
Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлили - РИА Новости, 14.12.2021
Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлили
Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев с 20 декабря, сообщил в личном блоге во вторник мэр Москвы... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:50
2021-12-14T16:50
2021-12-14T16:59
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев с 20 декабря, сообщил в личном блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."На федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов). В соответствии с этим решением с 20 декабря 2021 года: срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев", - рассказал Собянин.Он отметил, что в последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев."Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", - добавил мэр.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:50 14.12.2021 (обновлено: 16:59 14.12.2021)
Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлили
В Москве продлили срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев