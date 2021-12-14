https://ria.ru/20211214/qr-kody-1763696435.html

Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлили

Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлили - РИА Новости, 14.12.2021

Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлили

Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев с 20 декабря, сообщил в личном блоге во вторник мэр Москвы... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:50

2021-12-14T16:50

2021-12-14T16:59

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759636035_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fef71df3707cda0965f34a7b0e11bb33.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев с 20 декабря, сообщил в личном блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."На федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов). В соответствии с этим решением с 20 декабря 2021 года: срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев", - рассказал Собянин.Он отметил, что в последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев."Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", - добавил мэр.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии