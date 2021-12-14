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В Госдуме рассказали об отзывах на законопроект о QR-кодах
В Госдуме рассказали об отзывах на законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 14.12.2021
В Госдуме рассказали об отзывах на законопроект о QR-кодах
В Госдуму поступило 145 отзывов на проект о QR-кодах в общественных местах, все они положительные, сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:28
2021-12-14T18:28
2021-12-14T18:28
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В Госдуму поступило 145 отзывов на проект о QR-кодах в общественных местах, все они положительные, сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию Василий Пискарев."Состоялось также широкое обсуждение проекта и в регионах. В наш комитет поступило 145 отзывов органов законодательной и исполнительной власти субъектов федерации", - сказал Пискарев на расширенном заседании комитета ГД по безопасности. Он подчеркнул, что отзывы на законопроект продолжают поступать в комитет Госдумы."Мне доложили, что есть отзывы, которые не зарегистрированы. Мы их все проанализировали, все без исключения отзывы в поддержку данного законопроекта", - сказал Пискарев.
https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html
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политика, госдума рф, здоровье - общество, василий пискарев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Госдуме рассказали об отзывах на законопроект о QR-кодах
Депутат Пискарев: поступило 145 отзывов на законопроект о QR-кодах, все они положительные