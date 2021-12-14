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Круглый стол ЭИСИ об использовании QR-кодов в общественных местах
Круглый стол ЭИСИ об использовании QR-кодов в общественных местах - РИА Новости, 14.12.2021
Круглый стол ЭИСИ об использовании QR-кодов в общественных местах
16 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "QR-коды в общественных местах: очередная волна дискуссии".
2021-12-14T17:57
2021-12-14T17:57
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Олег МАТВЕЙЧЕВ;- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.Модератор – руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина СОКОЛОВА.16 декабря депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Он призван упорядочить региональный опыт и ввести общенациональные правила региональных ограничений. Законопроект разработан на основе широкого зарубежного и российского опыта. Однако российские законодатели планируют пойти дальше мировой практики и ввести возможность получения QR-кода на основе наличия антител к коронавирусу. Эта мировая новелла делает коды документом об иммунной безопасности.Каков опыт использования QR-кодов и "зеленых паспортов" в мире? Что это значит для развития пандемии и состояния экономики? Способствует ли закон повышению иммунной безопасности? Что показывает опыт российских регионов по использованию QR-кодов? Какие новеллы уже учтены, а что необходимо принять во внимание при проработке законопроекта? Что значит для будущего прецедент регулирования в сфере использования QR-кодов?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
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анонсы
17:57 14.12.2021
 

Круглый стол ЭИСИ об использовании QR-кодов в общественных местах

Читать ria.ru в
16 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "QR-коды в общественных местах: очередная волна дискуссии".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.

Модератор – руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина СОКОЛОВА.

16 декабря депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Он призван упорядочить региональный опыт и ввести общенациональные правила региональных ограничений. Законопроект разработан на основе широкого зарубежного и российского опыта. Однако российские законодатели планируют пойти дальше мировой практики и ввести возможность получения QR-кода на основе наличия антител к коронавирусу. Эта мировая новелла делает коды документом об иммунной безопасности.
Каков опыт использования QR-кодов и "зеленых паспортов" в мире? Что это значит для развития пандемии и состояния экономики? Способствует ли закон повышению иммунной безопасности? Что показывает опыт российских регионов по использованию QR-кодов? Какие новеллы уже учтены, а что необходимо принять во внимание при проработке законопроекта? Что значит для будущего прецедент регулирования в сфере использования QR-кодов?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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