Круглый стол ЭИСИ об использовании QR-кодов в общественных местах
16 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "QR-коды в общественных местах: очередная волна дискуссии".
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Участники:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.
Модератор – руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина СОКОЛОВА.
16 декабря депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Он призван упорядочить региональный опыт и ввести общенациональные правила региональных ограничений. Законопроект разработан на основе широкого зарубежного и российского опыта. Однако российские законодатели планируют пойти дальше мировой практики и ввести возможность получения QR-кода на основе наличия антител к коронавирусу. Эта мировая новелла делает коды документом об иммунной безопасности.
Каков опыт использования QR-кодов и "зеленых паспортов" в мире? Что это значит для развития пандемии и состояния экономики? Способствует ли закон повышению иммунной безопасности? Что показывает опыт российских регионов по использованию QR-кодов? Какие новеллы уже учтены, а что необходимо принять во внимание при проработке законопроекта? Что значит для будущего прецедент регулирования в сфере использования QR-кодов?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.
Модератор – руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина СОКОЛОВА.
16 декабря депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Он призван упорядочить региональный опыт и ввести общенациональные правила региональных ограничений. Законопроект разработан на основе широкого зарубежного и российского опыта. Однако российские законодатели планируют пойти дальше мировой практики и ввести возможность получения QR-кода на основе наличия антител к коронавирусу. Эта мировая новелла делает коды документом об иммунной безопасности.
Каков опыт использования QR-кодов и "зеленых паспортов" в мире? Что это значит для развития пандемии и состояния экономики? Способствует ли закон повышению иммунной безопасности? Что показывает опыт российских регионов по использованию QR-кодов? Какие новеллы уже учтены, а что необходимо принять во внимание при проработке законопроекта? Что значит для будущего прецедент регулирования в сфере использования QR-кодов?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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