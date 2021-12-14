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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Турчак рассказал, почему законопроект о QR-кодах сняли с повестки
Турчак рассказал, почему законопроект о QR-кодах сняли с повестки - РИА Новости, 14.12.2021
Турчак рассказал, почему законопроект о QR-кодах сняли с повестки
Законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах из-за COVID-19 в нынешнем виде не был готов даже к первому чтению, сказал секретарь генсовета "Единой... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:04
2021-12-14T18:39
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах из-за COVID-19 в нынешнем виде не был готов даже к первому чтению, сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Было принято решение поручить нашей фракции в Государственной думе и комитету по транспорту снять законопроект с рассмотрения", — напомнил он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.В понедельник думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать инициативу о цифровых сертификатах на транспорте, ее отправили на доработку. Как он пояснил, парламентарии исходили из позиции главы государства о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.В Кремле, поясняя решение Госдумы, подчеркнули, что главный приоритет для Путина — интересы людей. Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.
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андрей турчак, общество, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Материал дополняется
17:04 14.12.2021 (обновлено: 18:39 14.12.2021)
 
Турчак рассказал, почему законопроект о QR-кодах сняли с повестки

Секретарь генсовета ЕР Турчак: законопроект о QR-кодах на транспорте был совсем не готов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах из-за COVID-19 в нынешнем виде не был готов даже к первому чтению, сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Было принято решение поручить нашей фракции в Государственной думе и комитету по транспорту снять законопроект с рассмотрения", — напомнил он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Проверка QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 12:50Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах в кафе и транспорте
В понедельник думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать инициативу о цифровых сертификатах на транспорте, ее отправили на доработку. Как он пояснил, парламентарии исходили из позиции главы государства о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.
В Кремле, поясняя решение Госдумы, подчеркнули, что главный приоритет для Путина — интересы людей.
Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
 
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