https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763700314.html

Турчак рассказал, почему законопроект о QR-кодах сняли с повестки

Турчак рассказал, почему законопроект о QR-кодах сняли с повестки - РИА Новости, 14.12.2021

Турчак рассказал, почему законопроект о QR-кодах сняли с повестки

Законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах из-за COVID-19 в нынешнем виде не был готов даже к первому чтению, сказал секретарь генсовета "Единой... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:04

2021-12-14T17:04

2021-12-14T18:39

распространение коронавируса

андрей турчак

общество

госдума рф

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639612_0:226:2990:1908_1920x0_80_0_0_6eee8dd123d8c8ceee2bd868e16753f4.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах из-за COVID-19 в нынешнем виде не был готов даже к первому чтению, сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Было принято решение поручить нашей фракции в Государственной думе и комитету по транспорту снять законопроект с рассмотрения", — напомнил он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.В понедельник думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать инициативу о цифровых сертификатах на транспорте, ее отправили на доработку. Как он пояснил, парламентарии исходили из позиции главы государства о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.В Кремле, поясняя решение Госдумы, подчеркнули, что главный приоритет для Путина — интересы людей. Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758728746.html

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей турчак, общество, госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии