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Собянин обновил рекомендации о мерах против COVID-19 в Москве
Собянин обновил рекомендации о мерах против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 14.12.2021
Собянин обновил рекомендации о мерах против COVID-19 в Москве
Власти Москвы сократили срок действия QR-кодов, оформленных по результатам ПЦР-тестов, с трех до двух календарных дней, сообщил мэр Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:45
2021-12-14T22:00
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Власти Москвы сократили срок действия QR-кодов, оформленных по результатам ПЦР-тестов, с трех до двух календарных дней, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, это связано с распространением омикрон-штамма коронавируса. Цифровые сертификаты, выдаваемые после вакцинации, как и прежде, можно использовать в течение года, а действие QR-кодов для переболевших COVID-19 продлевается с шести месяцев до года с 20 декабря.Полугодовые цифровые документы по прошествии срока будут автоматически переоформляться на новые. "Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", — пояснил мэр.Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции Собянин охарактеризовал как стабильную: за последнюю неделю число зараженных снизилось на семь процентов, госпитализированных — на шесть процентов. Первую дозу вакцины получили уже более 5,8 миллиона москвичей, уточнил он. Глава города отметил, что не менее 80 процентов работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и некоторых других отраслей экономики сделали инъекцию. Таким образом, столица выполнила постановление главного санитарного врача об обязательной прививке.За сутки в Москве выявили 1976 случаев инфицирования коронавирусом. 89 человек умерли, выздоровели 3436. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 989 248 жителей, скончался 35 471, вылечились 1 819 020.Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, омикрон-вариант выявили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них прививались. Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763699202.html
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общество, москва, сергей собянин
16:45 14.12.2021 (обновлено: 22:00 14.12.2021)
 
Собянин обновил рекомендации о мерах против COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Собянин: срок действия QR-кодов после ПЦР-теста сократят до двух дней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Власти Москвы сократили срок действия QR-кодов, оформленных по результатам ПЦР-тестов, с трех до двух календарных дней, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, это связано с распространением омикрон-штамма коронавируса.
Цифровые сертификаты, выдаваемые после вакцинации, как и прежде, можно использовать в течение года, а действие QR-кодов для переболевших COVID-19 продлевается с шести месяцев до года с 20 декабря.
"Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев", — уточнил Собянин.
Полугодовые цифровые документы по прошествии срока будут автоматически переоформляться на новые.

"Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", — пояснил мэр.
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Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции Собянин охарактеризовал как стабильную: за последнюю неделю число зараженных снизилось на семь процентов, госпитализированных — на шесть процентов. Первую дозу вакцины получили уже более 5,8 миллиона москвичей, уточнил он.
Глава города отметил, что не менее 80 процентов работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и некоторых других отраслей экономики сделали инъекцию. Таким образом, столица выполнила постановление главного санитарного врача об обязательной прививке.
За сутки в Москве выявили 1976 случаев инфицирования коронавирусом. 89 человек умерли, выздоровели 3436. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 989 248 жителей, скончался 35 471, вылечились 1 819 020.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, омикрон-вариант выявили у 16 россиян, вернувшихся из Африки, 11 из них прививались.
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Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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