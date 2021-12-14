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Во Владимирской области отменили решение о введении QR-кодов

Во Владимирской области отменили решение о введении QR-кодов - РИА Новости, 14.12.2021

Во Владимирской области отменили решение о введении QR-кодов

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отменил принятое ранее решение о введении с 15 декабря QR-кодов, сообщил в ходе брифинга врио первого... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:27

2021-12-14T13:27

2021-12-14T13:27

распространение коронавируса

общество

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

александр александрович

коронавирус в россии

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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отменил принятое ранее решение о введении с 15 декабря QR-кодов, сообщил в ходе брифинга врио первого заместителя губернатора региона Александр Ремига.В октябре Авдеев анонсировал, что с 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции."В рамках того, что у нас приближаются сроки по 15 декабря и, соответственно, наступает ситуация по введению повсеместному QR-кодов... Александр Александрович Авдеев принял решение об отмене этого пункта указа. Соответственно, с 15 декабря QR-коды у нас не вводятся", - сказал Ремига.Он отметил, что решение принималось по совокупности различных факторов, в том числе на основании "состояния и запроса" бизнеса, который, по его мнению, "в большинстве своем... относится ответственно" к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Информацию главе региона представили представители различных общественных объединений бизнеса области.Кроме того, добавил Ремига, вопрос введения QR-кодов сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. "Конечно же надо, по нашему мнению, дождаться хоть какой-то резюмирующей части... Мы предполагаем, что в ближайшее время какие-то решения уже будут приняты", - сказал врио первого замгубернатора.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/transport-1763513952.html

владимирская область

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общество, владимирская область, александр авдеев (дипломат), александр александрович, коронавирус в россии