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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/qr-kod-1763649797.html
Во Владимирской области отменили решение о введении QR-кодов
Во Владимирской области отменили решение о введении QR-кодов - РИА Новости, 14.12.2021
Во Владимирской области отменили решение о введении QR-кодов
Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отменил принятое ранее решение о введении с 15 декабря QR-кодов, сообщил в ходе брифинга врио первого... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:27
2021-12-14T13:27
распространение коронавируса
общество
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
александр александрович
коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отменил принятое ранее решение о введении с 15 декабря QR-кодов, сообщил в ходе брифинга врио первого заместителя губернатора региона Александр Ремига.В октябре Авдеев анонсировал, что с 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции."В рамках того, что у нас приближаются сроки по 15 декабря и, соответственно, наступает ситуация по введению повсеместному QR-кодов... Александр Александрович Авдеев принял решение об отмене этого пункта указа. Соответственно, с 15 декабря QR-коды у нас не вводятся", - сказал Ремига.Он отметил, что решение принималось по совокупности различных факторов, в том числе на основании "состояния и запроса" бизнеса, который, по его мнению, "в большинстве своем... относится ответственно" к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Информацию главе региона представили представители различных общественных объединений бизнеса области.Кроме того, добавил Ремига, вопрос введения QR-кодов сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. "Конечно же надо, по нашему мнению, дождаться хоть какой-то резюмирующей части... Мы предполагаем, что в ближайшее время какие-то решения уже будут приняты", - сказал врио первого замгубернатора.
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общество, владимирская область, александр авдеев (дипломат), александр александрович, коронавирус в россии
13:27 14.12.2021
 
Во Владимирской области отменили решение о введении QR-кодов

Губернатор Владимирской области Авдеев отменил решение о введении QR-кодов с 15 декабря

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отменил принятое ранее решение о введении с 15 декабря QR-кодов, сообщил в ходе брифинга врио первого заместителя губернатора региона Александр Ремига.
В октябре Авдеев анонсировал, что с 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции.
"В рамках того, что у нас приближаются сроки по 15 декабря и, соответственно, наступает ситуация по введению повсеместному QR-кодов... Александр Александрович Авдеев принял решение об отмене этого пункта указа. Соответственно, с 15 декабря QR-коды у нас не вводятся", - сказал Ремига.
Он отметил, что решение принималось по совокупности различных факторов, в том числе на основании "состояния и запроса" бизнеса, который, по его мнению, "в большинстве своем... относится ответственно" к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Информацию главе региона представили представители различных общественных объединений бизнеса области.
Кроме того, добавил Ремига, вопрос введения QR-кодов сейчас активно обсуждается на федеральном уровне. "Конечно же надо, по нашему мнению, дождаться хоть какой-то резюмирующей части... Мы предполагаем, что в ближайшее время какие-то решения уже будут приняты", - сказал врио первого замгубернатора.
Проверка QR-кодов в Казани - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 17:01В России
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимирская областьАлександр Авдеев (дипломат)Александр АлександровичКоронавирус в России
 
 
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