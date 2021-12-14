https://ria.ru/20211214/putin-1763632004.html
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник - РИА Новости, 14.12.2021
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник
Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:23
2021-12-14T12:23
2021-12-14T12:23
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В первой половине дня он сконцентрируется на телефонной дипломатии - международные контакты. У него несколько телефонных разговоров", - сказал он
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров во вторник