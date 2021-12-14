https://ria.ru/20211214/putin-1763632004.html

Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник

Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник - РИА Новости, 14.12.2021

Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник

Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:23

2021-12-14T12:23

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политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет во вторник несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В первой половине дня он сконцентрируется на телефонной дипломатии - международные контакты. У него несколько телефонных разговоров", - сказал он

https://ria.ru/20211214/narabotki-1763615948.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия