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Туризм
https://ria.ru/20211214/puteshestviya-1763401507.html
Британские отельеры назвали самые необычные просьбы постояльцев в 2021 году
Британские отельеры назвали самые необычные просьбы постояльцев в 2021 году - РИА Новости, 14.12.2021
Британские отельеры назвали самые необычные просьбы постояльцев в 2021 году
Крупная сеть британских отелей провела аудит необычных запросов постояльцев в 2021 году и опубликовала самые запоминающиеся, сообщает Express. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:07
2021-12-14T07:07
туризм
эдинбург (город)
ньюкасл
великобритания
шон коннери
дед мороз
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Крупная сеть британских отелей провела аудит необычных запросов постояльцев в 2021 году и опубликовала самые запоминающиеся, сообщает Express.Так, в Эдинбурге гость попросил организовать ему послеобеденный чай с пандами в зоопарке. Другой турист, остановившийся в Йорке, настаивал, чтобы персонал спел в соседнем номере, потому что хотел убедиться в хорошей звукоизоляции. Еще один клиент просил при заселении комнату с окном только на южную сторону, поскольку с утра ему нужен солнечный свет, "чтобы зарядить ауру".Прибывший на вокзал Честера гость требовал, чтобы в отель его привезли на колеснице, а таксист был в доспехах римского солдата.Сотрудников гостиницы в Ньюкасле турист попросил достать детский бассейн для его домашней рыбки, а в Брайтоне гость уговаривал портье заставить чаек петь, а не кричать.Были необычные пожелания от парочек. "Можете организовать, чтобы падающая звезда пролетела над пляжем ровно в 22 часа, когда мы с женой отправимся на прогулку?" — интересовался постоялец отеля в Блэкпуле. В Бирмингеме клиент просил найти 12 гондол для доставки гостей к месту свадьбы, а в Солихалле у портье выясняли, сможет ли он изготовить шесть ожерелий из банкнот по 50 и 20 фунтов стерлингов для жениха и невесты.
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РИА Новости
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эдинбург (город), ньюкасл, великобритания, шон коннери, дед мороз, новости - туризм, туристы, отели, гостиницы, туризм, том джонс
07:07 14.12.2021
 
Британские отельеры назвали самые необычные просьбы постояльцев в 2021 году

В Великобритании сотрудники сети отелей рассказали о необычных пожеланиях гостей

© Fotolia / KzenonСтойка ресепшена в отеле
Стойка ресепшена в отеле - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Fotolia / Kzenon
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Крупная сеть британских отелей провела аудит необычных запросов постояльцев в 2021 году и опубликовала самые запоминающиеся, сообщает Express.
Так, в Эдинбурге гость попросил организовать ему послеобеденный чай с пандами в зоопарке. Другой турист, остановившийся в Йорке, настаивал, чтобы персонал спел в соседнем номере, потому что хотел убедиться в хорошей звукоизоляции.
Еще один клиент просил при заселении комнату с окном только на южную сторону, поскольку с утра ему нужен солнечный свет, "чтобы зарядить ауру".
Прибывший на вокзал Честера гость требовал, чтобы в отель его привезли на колеснице, а таксист был в доспехах римского солдата.
Сотрудников гостиницы в Ньюкасле турист попросил достать детский бассейн для его домашней рыбки, а в Брайтоне гость уговаривал портье заставить чаек петь, а не кричать.
Были необычные пожелания от парочек. "Можете организовать, чтобы падающая звезда пролетела над пляжем ровно в 22 часа, когда мы с женой отправимся на прогулку?" — интересовался постоялец отеля в Блэкпуле. В Бирмингеме клиент просил найти 12 гондол для доставки гостей к месту свадьбы, а в Солихалле у портье выясняли, сможет ли он изготовить шесть ожерелий из банкнот по 50 и 20 фунтов стерлингов для жениха и невесты.
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