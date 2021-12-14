https://ria.ru/20211214/proniknovenie-1763629396.html

МВД подготовило проект приказа об информировании о проникновении в дом

МВД подготовило проект приказа об информировании о проникновении в дом - РИА Новости, 14.12.2021

МВД подготовило проект приказа об информировании о проникновении в дом

МВД РФ подготовило проект приказа, устанавливающий порядок информирования граждан о проникновении полиции в дома в их отсутствие, проект приказа опубликован на... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:26

2021-12-14T12:26

2021-12-14T12:30

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. МВД РФ подготовило проект приказа, устанавливающий порядок информирования граждан о проникновении полиции в дома в их отсутствие, проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ранее Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований для проникновения в жилые дома в отсутствие хозяев."Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие", - говорится в документе.Уточняется, что информировать граждан о проникновении в их жилища будут в "возможно короткий срок", но не позднее 24 часов с момента проникновения, "путем направления или вручения уведомления о проникновении" - это будет возможно по почте, телефону или интернету. Бумажный документ отправлять все равно будут, причем будет необходима подпись гражданина, ознакомленного с тем, что в его дом проникли.Правила также предполагают информирование граждан и юридических лиц о дате, времени и основаниях проникновения.

https://ria.ru/20211214/avtomobili-1763624159.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество