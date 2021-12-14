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Морская держава
https://ria.ru/20211214/proletarskiy-1763499572.html
Пролетарский привет: как работает один из старейших судовых заводов
Пролетарский привет: как работает один из старейших судовых заводов - РИА Новости, 14.12.2021
Пролетарский привет: как работает один из старейших судовых заводов
Обыватель представляет себе современное судно как нечто целостное, сделанное из огромного куска металла, но на деле в производстве военного или гражданского... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:00
2021-12-14T10:09
морская держава
объединенная судостроительная корпорация
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
россия
морская держава
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обыватель представляет себе современное судно как нечто целостное, сделанное из огромного куска металла, но на деле в производстве военного или гражданского корабля участвуют множество конструкторских бюро, заводов, судостроительных компаний. В цехах ПАО "Пролетарский завод" выпускают продукцию, без которых обычному путешественнику было бы некомфортно, а капитану и экипажу даже опасно выходить в море.В середине 1960-х Ленинградский тепловозостроительный завод, который 115 лет успешно выпускал локомотивы и тепловозы, перевели в подчинение министерства судостроительной промышленности – теперь здесь стали изготавливать судовое оборудование. Например, завод выпускает успокоители качки, которая бывает не только опасна для судна, но и не дает пассажирам чувствовать себя комфортно. Предприятию вернули название 1922 года – "Пролетарский завод", хотя он выпускает современную продукцию: рулевые машины для разных типов кораблей, судовые краны, гидрооборудование, подводные манипуляторы и даже взлетно-посадочные комплексы для авианесущих кораблей.За все время существования завод поменял несколько имен и направлений деятельности. На старте в 1826 году он назывался Александровским литейным заводом. Сотрудники работали на оборонный заказ: строили пароходы, выпускали промышленное оборудование, изготавливали архитектурные памятники. В 1844 году предприятие возглавили механики из Северо-Американских Штатов. Они наладили выпуск локомотивов и вагонов, даже обучили специалистов кондукторов и вообще должны были "привести завод в соответственное его предназначению устройство". В то время предприятие называлось уже Александровский главный механический завод.Позже предприятие передали со всеми мастерскими и сооружениями Главному обществу российских железных дорог, здесь продолжали модернизировать и выпускать новые вагоны и локомотивы. Советская власть дала заводу название Пролетарский, под этим именем он изготавливал и ремонтировал железнодорожную технику, пока не был перепрофилирован на выпуск судового оборудования. В конце 2011 года по решению правительства контрольный пакет акций АО "Пролетарский завод" (с 1992) перешел АО "Объединенная судостроительная корпорация".Директор предприятия Михаил Исполов уверен, что в России сегодня можно производить любое судовое оборудование, не заменяя его или даже комплектующие иностранным. Наоборот, предприятие активно развивает направление импорта. Зарубежные партнеры отмечают надежность оборудования Пролетарского завода. Газотурбогенераторы и турбокомпрессоры активно поставляют для ВМС Индии.Из значимых актуальных проектов компании можно назвать модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
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РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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объединенная судостроительная корпорация, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", россия, морская держава
10:00 14.12.2021 (обновлено: 10:09 14.12.2021)
 

Пролетарский привет: как работает один из старейших судовых заводов

© Фото предоставлено музеем ПАО "Пролетарский завод"Статуи львов у здания завода
Статуи львов у здания завода
© Фото предоставлено музеем ПАО "Пролетарский завод"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обыватель представляет себе современное судно как нечто целостное, сделанное из огромного куска металла, но на деле в производстве военного или гражданского корабля участвуют множество конструкторских бюро, заводов, судостроительных компаний. В цехах ПАО "Пролетарский завод" выпускают продукцию, без которых обычному путешественнику было бы некомфортно, а капитану и экипажу даже опасно выходить в море.
В середине 1960-х Ленинградский тепловозостроительный завод, который 115 лет успешно выпускал локомотивы и тепловозы, перевели в подчинение министерства судостроительной промышленности – теперь здесь стали изготавливать судовое оборудование. Например, завод выпускает успокоители качки, которая бывает не только опасна для судна, но и не дает пассажирам чувствовать себя комфортно. Предприятию вернули название 1922 года – "Пролетарский завод", хотя он выпускает современную продукцию: рулевые машины для разных типов кораблей, судовые краны, гидрооборудование, подводные манипуляторы и даже взлетно-посадочные комплексы для авианесущих кораблей.
© Фото предоставлено музеем ПАО "Пролетарский завод"Посадка на палубу авианосца
Посадка на палубу авианосца
© Фото предоставлено музеем ПАО "Пролетарский завод"
Посадка на палубу авианосца
За все время существования завод поменял несколько имен и направлений деятельности. На старте в 1826 году он назывался Александровским литейным заводом. Сотрудники работали на оборонный заказ: строили пароходы, выпускали промышленное оборудование, изготавливали архитектурные памятники. В 1844 году предприятие возглавили механики из Северо-Американских Штатов. Они наладили выпуск локомотивов и вагонов, даже обучили специалистов кондукторов и вообще должны были "привести завод в соответственное его предназначению устройство". В то время предприятие называлось уже Александровский главный механический завод.
© Фото предоставлено музеем ПАО "Пролетарский завод" Электроциркуляционный насосный агрегат для геотермальной электростанции
 Электроциркуляционный насосный агрегат для геотермальной электростанции
© Фото предоставлено музеем ПАО "Пролетарский завод"
Электроциркуляционный насосный агрегат для геотермальной электростанции
Позже предприятие передали со всеми мастерскими и сооружениями Главному обществу российских железных дорог, здесь продолжали модернизировать и выпускать новые вагоны и локомотивы. Советская власть дала заводу название Пролетарский, под этим именем он изготавливал и ремонтировал железнодорожную технику, пока не был перепрофилирован на выпуск судового оборудования. В конце 2011 года по решению правительства контрольный пакет акций АО "Пролетарский завод" (с 1992) перешел АО "Объединенная судостроительная корпорация".
© Фото предоставлено музеем ПАО "Пролетарский завод"Устройство передачи грузов в море на ходу в действии
Устройство передачи грузов в море на ходу в действии
© Фото предоставлено музеем ПАО "Пролетарский завод"
Устройство передачи грузов в море на ходу в действии
Директор предприятия Михаил Исполов уверен, что в России сегодня можно производить любое судовое оборудование, не заменяя его или даже комплектующие иностранным. Наоборот, предприятие активно развивает направление импорта. Зарубежные партнеры отмечают надежность оборудования Пролетарского завода. Газотурбогенераторы и турбокомпрессоры активно поставляют для ВМС Индии.
Из значимых актуальных проектов компании можно назвать модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
 
Морская державаОбъединенная судостроительная корпорацияТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"РоссияМорская держава
 
 
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