https://ria.ru/20211214/proletarskiy-1763499572.html

Пролетарский привет: как работает один из старейших судовых заводов

Пролетарский привет: как работает один из старейших судовых заводов - РИА Новости, 14.12.2021

Пролетарский привет: как работает один из старейших судовых заводов

Обыватель представляет себе современное судно как нечто целостное, сделанное из огромного куска металла, но на деле в производстве военного или гражданского... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:00

2021-12-14T10:00

2021-12-14T10:09

морская держава

объединенная судостроительная корпорация

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

россия

морская держава

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обыватель представляет себе современное судно как нечто целостное, сделанное из огромного куска металла, но на деле в производстве военного или гражданского корабля участвуют множество конструкторских бюро, заводов, судостроительных компаний. В цехах ПАО "Пролетарский завод" выпускают продукцию, без которых обычному путешественнику было бы некомфортно, а капитану и экипажу даже опасно выходить в море.В середине 1960-х Ленинградский тепловозостроительный завод, который 115 лет успешно выпускал локомотивы и тепловозы, перевели в подчинение министерства судостроительной промышленности – теперь здесь стали изготавливать судовое оборудование. Например, завод выпускает успокоители качки, которая бывает не только опасна для судна, но и не дает пассажирам чувствовать себя комфортно. Предприятию вернули название 1922 года – "Пролетарский завод", хотя он выпускает современную продукцию: рулевые машины для разных типов кораблей, судовые краны, гидрооборудование, подводные манипуляторы и даже взлетно-посадочные комплексы для авианесущих кораблей.За все время существования завод поменял несколько имен и направлений деятельности. На старте в 1826 году он назывался Александровским литейным заводом. Сотрудники работали на оборонный заказ: строили пароходы, выпускали промышленное оборудование, изготавливали архитектурные памятники. В 1844 году предприятие возглавили механики из Северо-Американских Штатов. Они наладили выпуск локомотивов и вагонов, даже обучили специалистов кондукторов и вообще должны были "привести завод в соответственное его предназначению устройство". В то время предприятие называлось уже Александровский главный механический завод.Позже предприятие передали со всеми мастерскими и сооружениями Главному обществу российских железных дорог, здесь продолжали модернизировать и выпускать новые вагоны и локомотивы. Советская власть дала заводу название Пролетарский, под этим именем он изготавливал и ремонтировал железнодорожную технику, пока не был перепрофилирован на выпуск судового оборудования. В конце 2011 года по решению правительства контрольный пакет акций АО "Пролетарский завод" (с 1992) перешел АО "Объединенная судостроительная корпорация".Директор предприятия Михаил Исполов уверен, что в России сегодня можно производить любое судовое оборудование, не заменяя его или даже комплектующие иностранным. Наоборот, предприятие активно развивает направление импорта. Зарубежные партнеры отмечают надежность оборудования Пролетарского завода. Газотурбогенераторы и турбокомпрессоры активно поставляют для ВМС Индии.Из значимых актуальных проектов компании можно назвать модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

объединенная судостроительная корпорация, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", россия, морская держава