https://ria.ru/20211214/proekt-1763683128.html

Пуртов: цель нацпроекта "Производительность труда" — темпы роста 5% в год

Пуртов: цель нацпроекта "Производительность труда" — темпы роста 5% в год - РИА Новости, 14.12.2021

Пуртов: цель нацпроекта "Производительность труда" — темпы роста 5% в год

Основным результатом нацпроекта "Производительность труда", в котором примут участие более 550 крупных и средних столичных предприятий, станет обеспечение... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:10

2021-12-14T16:10

2021-12-14T16:10

экономика

технологии

москва

нацпроекты

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Основным результатом нацпроекта "Производительность труда", в котором примут участие более 550 крупных и средних столичных предприятий, станет обеспечение темпов роста производительности труда к 2024 году не ниже 5% в год, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.Реализация данного проекта позволит сформировать новую производственную культуру и станет импульсом к дальнейшему развитию московских предприятий. Столичный регион активно конкурирует с крупнейшими мегаполисами мира. Внутри города конкуренция бизнеса также достаточно высока в связи с большой плотностью населения и большого скопления предприятий. Поэтому вопрос увеличения производительности труда в Москве является востребованным и важным, отметил он.В этом году крупные и средние предприятия приоритетных отраслей показывают прекрасные результаты. Их совокупный доход за 9 месяцев не просто превышает показатели прошлого года, он стал на 38% выше аналогичного периода докризисного 2019 года.Говоря об активности столичного бизнеса, руководитель департамента отметил, что "московский бизнес очень инициативный и гибкий", поэтому есть все предпосылки к тому, чтобы проект реализовывался нужными темпами.На сегодняшний день в национальный проект "Производительность труда" включены 70 регионов страны, его участниками стали более трех тысяч предприятий, суммарная выручка которых составила более 6 миллиардов рублей, а численность персонала - почти 1,3 миллиона человек.Участие в проекте является бесплатным, для участников разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность продукции.

https://ria.ru/20211208/raskhody-1762708436.html

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экономика, технологии, москва, нацпроекты