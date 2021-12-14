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Пуртов: цель нацпроекта "Производительность труда" — темпы роста 5% в год
Пуртов: цель нацпроекта "Производительность труда" — темпы роста 5% в год - РИА Новости, 14.12.2021
Пуртов: цель нацпроекта "Производительность труда" — темпы роста 5% в год
Основным результатом нацпроекта "Производительность труда", в котором примут участие более 550 крупных и средних столичных предприятий, станет обеспечение... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:10
2021-12-14T16:10
экономика
технологии
москва
нацпроекты
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Основным результатом нацпроекта "Производительность труда", в котором примут участие более 550 крупных и средних столичных предприятий, станет обеспечение темпов роста производительности труда к 2024 году не ниже 5% в год, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.Реализация данного проекта позволит сформировать новую производственную культуру и станет импульсом к дальнейшему развитию московских предприятий. Столичный регион активно конкурирует с крупнейшими мегаполисами мира. Внутри города конкуренция бизнеса также достаточно высока в связи с большой плотностью населения и большого скопления предприятий. Поэтому вопрос увеличения производительности труда в Москве является востребованным и важным, отметил он.В этом году крупные и средние предприятия приоритетных отраслей показывают прекрасные результаты. Их совокупный доход за 9 месяцев не просто превышает показатели прошлого года, он стал на 38% выше аналогичного периода докризисного 2019 года.Говоря об активности столичного бизнеса, руководитель департамента отметил, что "московский бизнес очень инициативный и гибкий", поэтому есть все предпосылки к тому, чтобы проект реализовывался нужными темпами.На сегодняшний день в национальный проект "Производительность труда" включены 70 регионов страны, его участниками стали более трех тысяч предприятий, суммарная выручка которых составила более 6 миллиардов рублей, а численность персонала - почти 1,3 миллиона человек.Участие в проекте является бесплатным, для участников разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность продукции.
https://ria.ru/20211208/raskhody-1762708436.html
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экономика, технологии, москва, нацпроекты
16:10 14.12.2021
 

Пуртов: цель нацпроекта "Производительность труда" — темпы роста 5% в год

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Основным результатом нацпроекта "Производительность труда", в котором примут участие более 550 крупных и средних столичных предприятий, станет обеспечение темпов роста производительности труда к 2024 году не ниже 5% в год, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
"Мы провели выборку, всего критериям проекта на территории города Москвы соответствуют 5 тысяч крупных и средних предприятий, поэтому мы рассчитываем на достаточно большую конкуренцию для участия в этом проекте. До 2024 года в нем сможет принять участие десятая часть предприятий", - сказал Пуртов в ходе бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".
Реализация данного проекта позволит сформировать новую производственную культуру и станет импульсом к дальнейшему развитию московских предприятий. Столичный регион активно конкурирует с крупнейшими мегаполисами мира. Внутри города конкуренция бизнеса также достаточно высока в связи с большой плотностью населения и большого скопления предприятий. Поэтому вопрос увеличения производительности труда в Москве является востребованным и важным, отметил он.
"Увеличение производительности труда для нас является важной деталью для более интенсивного развития. По нашей оценке, производительность труда в Москве безусловно выше, чем в среднем по стране и, несмотря на то, что за последние десятилетия было создано огромное количество предприятий, более 1,1 миллиона рабочих мест, хороший производственный настрой, профессиональный подход, формирование новой профессиональной культуры очень важен для нашего города", - сказал Пуртов.
Сотрудник Государственной фельдъегерской службы выносит из здания Дома правительства РФ документы и материалы проекта бюджета - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 11:19
Расходы бюджета на нацпроекты исполнили на 80,3 процента от плана
В этом году крупные и средние предприятия приоритетных отраслей показывают прекрасные результаты. Их совокупный доход за 9 месяцев не просто превышает показатели прошлого года, он стал на 38% выше аналогичного периода докризисного 2019 года.
Говоря об активности столичного бизнеса, руководитель департамента отметил, что "московский бизнес очень инициативный и гибкий", поэтому есть все предпосылки к тому, чтобы проект реализовывался нужными темпами.
На сегодняшний день в национальный проект "Производительность труда" включены 70 регионов страны, его участниками стали более трех тысяч предприятий, суммарная выручка которых составила более 6 миллиардов рублей, а численность персонала - почти 1,3 миллиона человек.
Участие в проекте является бесплатным, для участников разработают индивидуальные решения по организации производственного процесса и обучению сотрудников. Предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность продукции.
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда"
 
ЭкономикаТехнологииМоскваНацпроекты
 
 
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