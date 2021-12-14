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Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов - РИА Новости, 14.12.2021
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Вечером во вторник в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:49
2021-12-14T07:49
2021-12-14T07:49
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вечером во вторник в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в 6-7 баллов, а вечером они могут достичь 8-9 баллов.Отмечается, что утром во вторник движение в центр затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, на шоссе Энтузиастов.
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общество, москва
Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов
Дептранс Москвы ожидает девятибалльные пробки в Москве вечером