https://ria.ru/20211214/probki-1763594126.html

Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов

Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов - РИА Новости, 14.12.2021

Вечером в Москве ожидаются пробки до девяти баллов

Вечером во вторник в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T07:49

2021-12-14T07:49

2021-12-14T07:49

общество

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вечером во вторник в Москве ожидаются пробки в 8-9 баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в 6-7 баллов, а вечером они могут достичь 8-9 баллов.Отмечается, что утром во вторник движение в центр затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, на шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20211214/moskva-1763591901.html

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общество, москва