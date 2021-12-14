Презентация книги о польском терроре в Белоруссии
17 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол, в рамках которого состоится презентация книги "Польский террор в Белоруссии в годы Второй мировой войны".
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Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, соавтор книги Алексей ЧЕПА;
- руководитель Фонда "Народная дипломатия", писатель Алексей КОЧЕТКОВ;
- член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;
- историк, писатель Евгений СЕМАШКО;
- публицист, писатель Сергей ИВАННИКОВ;
- писатель Лев КРИШТАПОВИЧ;
- писатель, историк Вячеслав БОНДАРЕНКО.
К разговору приглашены депутаты Государственной Думы Российской Федерации.
Книга является крайне актуальной в свете интенсификации в последние годы усилий неправительственных организаций, выполняющих функции иностранных агентов, по искажению истории Второй мировой войны. В издании впервые в отечественной историографии собраны ранее не публиковавшиеся архивные данные, касающиеся действий польской националистической Армии Крайовой против гражданских лиц, советских партизан и частей Красной Армии на территории СССР.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, соавтор книги Алексей ЧЕПА;
- руководитель Фонда "Народная дипломатия", писатель Алексей КОЧЕТКОВ;
- член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;
- историк, писатель Евгений СЕМАШКО;
- публицист, писатель Сергей ИВАННИКОВ;
- писатель Лев КРИШТАПОВИЧ;
- писатель, историк Вячеслав БОНДАРЕНКО.
К разговору приглашены депутаты Государственной Думы Российской Федерации.
Книга является крайне актуальной в свете интенсификации в последние годы усилий неправительственных организаций, выполняющих функции иностранных агентов, по искажению истории Второй мировой войны. В издании впервые в отечественной историографии собраны ранее не публиковавшиеся архивные данные, касающиеся действий польской националистической Армии Крайовой против гражданских лиц, советских партизан и частей Красной Армии на территории СССР.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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