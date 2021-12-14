https://ria.ru/20211214/prezentatsiya-knigi-1763715859.html

Презентация книги о польском терроре в Белоруссии

Презентация книги о польском терроре в Белоруссии - РИА Новости, 14.12.2021

Презентация книги о польском терроре в Белоруссии

17 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол, в рамках которого состоится презентация книги "Польский террор в Белоруссии в годы Второй мировой войны".

2021-12-14T17:58

2021-12-14T17:58

2021-12-14T17:58

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1763715859.jpg?1639493928

Задать вопросУчастники:- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, соавтор книги Алексей ЧЕПА;- руководитель Фонда "Народная дипломатия", писатель Алексей КОЧЕТКОВ;- член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий НИКИФОРОВ;- историк, писатель Евгений СЕМАШКО;- публицист, писатель Сергей ИВАННИКОВ;- писатель Лев КРИШТАПОВИЧ;- писатель, историк Вячеслав БОНДАРЕНКО.К разговору приглашены депутаты Государственной Думы Российской Федерации.Книга является крайне актуальной в свете интенсификации в последние годы усилий неправительственных организаций, выполняющих функции иностранных агентов, по искажению истории Второй мировой войны. В издании впервые в отечественной историографии собраны ранее не публиковавшиеся архивные данные, касающиеся действий польской националистической Армии Крайовой против гражданских лиц, советских партизан и частей Красной Армии на территории СССР.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы