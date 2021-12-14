https://ria.ru/20211214/prazdnovanie-1763642554.html
Воробьев призвал уделить особое внимание безопасности граждан в праздники
Воробьев призвал уделить особое внимание безопасности граждан в праздники - РИА Новости, 14.12.2021
Воробьев призвал уделить особое внимание безопасности граждан в праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделять особое внимание безопасности граждан на новогодних праздниках. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:53
2021-12-14T12:53
2021-12-14T12:53
новости подмосковья
безопасность
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новый год
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделять особое внимание безопасности граждан на новогодних праздниках."Вообще, все, что касается безопасности, мы понимаем ответственность и муниципальных, и свою ответственность. Это лишний раз подтверждает важность программы "Безопасный регион" и, конечно, концентрация усилий правоохранительного блока на обеспечение безопасности наших граждан во всех уголках Подмосковья. Территория большая, понятно, что нуждается во внимании, в заботе. Попрошу, я знаю, что весь правоохранительный блок сейчас мобилизован, эту работу вести. Тем более, что мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, мероприятия также все должны сопровождаться с точки зрения безопасности очень своевременно и грамотно", - сказал Воробьев на совещании с министрами и главами округов.Он призвал максимально уделить внимание этому вопросу.
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безопасность, московская область (подмосковье), андрей воробьев, новый год