Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
Адвокат Миронов предупредил, что водительские права могут отобрать пожизненно
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. По КоАП, можно лишиться водительских прав на три года. Уголовный кодекс предусматривает максимальный срок лишения прав на шесть лет. Но есть случаи, когда можно остаться без прав пожизненно. Например, по медицинским показаниям, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
"Однако порой случается и так, что человек, пребывая в добром здравии, сам создаёт такую ситуацию, когда сроки лишения права управлять транспортным средством растягиваются многократно. Самый распространённый пример увеличения — нарушение со стороны виновного порядка исполнения наказания", — отмечает эксперт.
По словам юриста, если водитель лишен специального права, он в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу постановления о назначении административного наказания должен сдать водительское удостоверение в орган, исполняющий этот вид административного наказания. Течение срока лишения специального права прерывается, если водитель уклонился от исполнения наказания. А в случае, когда
А в случае, когда правонарушение, за которое предусмотрено лишения права управления автомобилем, повторяется снова, меры наказания за первое и за второе нарушение "подлежат сложению", объясняет Миронов.