https://ria.ru/20211214/prava-1763584587.html

За что можно лишиться прав на всю жизнь

Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь - РИА Новости, 14.12.2021

За что можно лишиться прав на всю жизнь

По КоАП, можно лишиться водительских прав на три года. Уголовный кодекс предусматривает максимальный срок лишения прав на шесть лет. Но есть случаи, когда можно РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T01:16

2021-12-14T01:16

2021-12-14T01:16

авто

водительские права

россия

анатолий миронов (адвокат)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. По КоАП, можно лишиться водительских прав на три года. Уголовный кодекс предусматривает максимальный срок лишения прав на шесть лет. Но есть случаи, когда можно остаться без прав пожизненно. Например, по медицинским показаниям, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По словам юриста, если водитель лишен специального права, он в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу постановления о назначении административного наказания должен сдать водительское удостоверение в орган, исполняющий этот вид административного наказания. Течение срока лишения специального права прерывается, если водитель уклонился от исполнения наказания. А в случае, когдаА в случае, когда правонарушение, за которое предусмотрено лишения права управления автомобилем, повторяется снова, меры наказания за первое и за второе нарушение "подлежат сложению", объясняет Миронов.

https://ria.ru/20211123/analiz-1760279015.html

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авто, водительские права, россия, анатолий миронов (адвокат)