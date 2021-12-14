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Блинкен заявил, что США пожертвуют миру более 1,2 миллиарда доз вакцин

Блинкен заявил, что США пожертвуют миру более 1,2 миллиарда доз вакцин - РИА Новости, 14.12.2021

Блинкен заявил, что США пожертвуют миру более 1,2 миллиарда доз вакцин

США до конца 2022 года намерены безвозмездно пожертвовать другим странам свыше 1,2 миллиарда доз вакцин против коронавируса, заявил госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T06:27

2021-12-14T06:27

2021-12-14T06:59

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энтони блинкен

индонезия

джакарта

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. США до конца 2022 года намерены безвозмездно пожертвовать другим странам свыше 1,2 миллиарда доз вакцин против коронавируса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."К концу следующего года мы пожертвуем миру более 1,2 миллиарда доз вакцины", - сказал Блинкен, находящийся с визитом в Джакарте. Его выступление транслировал госдепартамент США.Глава американской дипломатии подчеркнул, что примерно из 300 миллионов доз "безопасных вакцин", которые США уже пожертвовали миру, примерно треть была направлена в страны Индо-Тихоокеанского региона."Мы также уже пожертвовали свыше 2,8 миллиарда долларов в виде дополнительной помощи региону для спасения жизней. Эта сумма включает 77 миллионов помощи Индонезии, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского кислорода для больниц", - сообщил Блинкен.США являются крупнейшим мировым донором вакцин от коронавируса. В начале декабря администрация президента Джо Байдена объявила, что в дополнение к уже поставленным другим странам 275 миллионам доз вакцин США обязуются безвозмездно пожертвовать еще 200 миллионов доз в ближайшие три месяца.

https://ria.ru/20211129/fauchi-1761194217.html

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в мире, сша, энтони блинкен, индонезия, джакарта, джо байден