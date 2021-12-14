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Врио ярославского губернатора пожелал школьникам смело идти за призванием

Врио ярославского губернатора пожелал школьникам смело идти за призванием - РИА Новости, 14.12.2021

Врио ярославского губернатора пожелал школьникам смело идти за призванием

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил школьникам, участникам всероссийского конкурса "Большая перемена", что нет ничего невозможного, и надо РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T21:16

2021-12-14T21:16

2021-12-14T21:26

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил школьникам, участникам всероссийского конкурса "Большая перемена", что нет ничего невозможного, и надо смело следовать за своим призванием, сообщает правительство региона.Во вторник в ярославском лицее №86 состоялась встреча Евраева с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".Глава региона, отмечает областное правительство, поздравил ребят с победой в финале и отметил, что тоже не отказался бы от участия в таком состязании."Я хочу сказать, что в жизни нет ничего невозможного. Все в ваших руках, и если вы чувствуете свое призвание, то надо смело идти по этому пути. В жизни все зависит исключительно от человека. Что касается меня, я занимаюсь тем, чем считаю нужным с точки зрения и работы, и самореализации. Для человека это важно. Без самореализации жить трудно, а когда что-то не устраивает в жизни, надо это менять", - цитирует Евраева пресс-служба облправительства.Школьники задали Евраеву много вопросов об учебе, работе, важных для политика качествах, а также о выборе профессионального пути его детей. Врио губернатора подчеркнул, что, по его мнению, человек должен сам разобраться, кем ему быть, потому что не всегда у родителей и детей совпадают в этом вопросе ожидания."У меня первое экономическое образование, второе – юридическое. Я считаю, что юридическое – это то образование, которое важно иметь не для того, чтобы работать юристом, а для того, чтобы понимать, какие нормы действуют, что такое правовое поле... Я не хочу вас переубедить, но юрфак – это здорово, он мне многое дал, и я стал смотреть на многие вещи по-другому. Если бы я сейчас выбирал, пошел бы на юридический", - отметил глава региона.

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ярославская область, михаил евраев