https://ria.ru/20211214/pozhar-1763750348.html
В Сочи в районе горы Ахун потушили пожар
В Сочи в районе горы Ахун потушили пожар - РИА Новости, 14.12.2021
В Сочи в районе горы Ахун потушили пожар
Пожар произошёл в районе горы Ахун на территории Сочи, загорелись строения, площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T21:57
2021-12-14T21:57
2021-12-14T21:57
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Пожар произошёл в районе горы Ахун на территории Сочи, загорелись строения, площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В 19:44 14.12.2021 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на горе Ахун. В 19:45 незамедлительно к месту направлены подразделения МЧС России. В 20:16 по прибытию установлено, что происходит горение в строении на площади 500 м2", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены 28 спасателей, 8 единиц техники. Подчёркивается, что ситуация находится на особом контроле МЧС края. Дополнительно сообщается, что погибших пострадавших нет.
https://ria.ru/20211214/vozgoranie-1763749194.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Сочи в районе горы Ахун потушили пожар
В Сочи в районе горы Ахун потушили пожар на территории 500 квадратных метров