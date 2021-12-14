https://ria.ru/20211214/pozhar-1763746771.html

В Сочи в районе горы Ахун произошел пожар

В Сочи в районе горы Ахун произошел пожар - РИА Новости, 14.12.2021

В Сочи в районе горы Ахун произошел пожар

Пожар произошёл в районе горы Ахун на территории Сочи, загорелись строения, площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T21:08

2021-12-14T21:08

2021-12-14T21:12

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Пожар произошёл в районе горы Ахун на территории Сочи, загорелись строения, площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В 19:44 14.12.2021 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на горе Ахун. В 19:45 незамедлительно к месту направлены подразделения МЧС России.В 20:16 по прибытию установлено, что происходит горение в строении на площади 500 м2", - говорится в сообщении.Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены 28 спасателей, 8 единиц техники. "Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - подчёркивается в релизе.

https://ria.ru/20210909/pozhar-1749417423.html

краснодарский край

сочи

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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия