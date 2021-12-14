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В Москве на Садовом кольце загорелась иномарка
В Москве на Садовом кольце загорелась иномарка - РИА Новости, 14.12.2021
В Москве на Садовом кольце загорелась иномарка
На Садовой-Кудринской улице в Москве загорелась иномарка - крайняя правая полоса перекрыта для движения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:35
2021-12-14T17:35
2021-12-14T17:35
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. На Садовой-Кудринской улице в Москве загорелась иномарка - крайняя правая полоса перекрыта для движения, передает корреспондент РИА Новости.У белого кроссовера горел моторный отсек, водителя в машине на данный момент нет. Остальные авто проезжают дальше и не останавливаются.Площадь пожара в итоге составила два квадратных метра, в 17.30 автомобиль потушили, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве на Садовом кольце загорелась иномарка
На Садовом кольце в Москве загорелась иномарка, правая полоса перекрыта для движения