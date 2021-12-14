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При пожаре в строящейся высотке во Владивостоке никто не пострадал
При пожаре в строящейся высотке во Владивостоке никто не пострадал - РИА Новости, 14.12.2021
При пожаре в строящейся высотке во Владивостоке никто не пострадал
Погибших и пострадавших при пожаре в строящейся высотке во Владивостоке, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:53
2021-12-14T15:53
происшествия
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре в строящейся высотке во Владивостоке, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Приморскому краю.Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что утеплитель вспыхнул с первого по 20-й этажи на фасаде строящегося 23-этажного здания во Владивостоке, проведена эвакуация рабочих."Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сообщил собеседник.Как отмечает региональный главк, сообщение о пожаре поступило в 20.05 (13.05 мск). Через 5 минут огнеборцы были на месте."На момент прибытия первых подразделений наблюдалось горение внешней обшивки здания. По предварительным данным, из отрезанного дымом помещения второго этажа огнеборцами было эвакуировано 10 человек, погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнём повреждена обшивка здания", - говорится в релизе главка.
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
15:53 14.12.2021
 
При пожаре в строящейся высотке во Владивостоке никто не пострадал

При пожаре в строящемся 23-этажном здании во Владивостоке никто не пострадал

© РИА Новости / Илья ПиталевПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре в строящейся высотке во Владивостоке, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Приморскому краю.
Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что утеплитель вспыхнул с первого по 20-й этажи на фасаде строящегося 23-этажного здания во Владивостоке, проведена эвакуация рабочих.
"Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сообщил собеседник.
Как отмечает региональный главк, сообщение о пожаре поступило в 20.05 (13.05 мск). Через 5 минут огнеборцы были на месте.
"На момент прибытия первых подразделений наблюдалось горение внешней обшивки здания. По предварительным данным, из отрезанного дымом помещения второго этажа огнеборцами было эвакуировано 10 человек, погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнём повреждена обшивка здания", - говорится в релизе главка.
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