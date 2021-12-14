https://ria.ru/20211214/pozhar-1763682173.html

При пожаре в строящейся высотке во Владивостоке никто не пострадал

При пожаре в строящейся высотке во Владивостоке никто не пострадал - РИА Новости, 14.12.2021

При пожаре в строящейся высотке во Владивостоке никто не пострадал

Погибших и пострадавших при пожаре в строящейся высотке во Владивостоке, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:53

2021-12-14T15:53

2021-12-14T15:53

происшествия

приморский край

владивосток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756160436_0:63:3025:1765_1920x0_80_0_0_999c67c2685f9736c8e01cb0ce35c962.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре в строящейся высотке во Владивостоке, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Приморскому краю.Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что утеплитель вспыхнул с первого по 20-й этажи на фасаде строящегося 23-этажного здания во Владивостоке, проведена эвакуация рабочих."Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сообщил собеседник.Как отмечает региональный главк, сообщение о пожаре поступило в 20.05 (13.05 мск). Через 5 минут огнеборцы были на месте."На момент прибытия первых подразделений наблюдалось горение внешней обшивки здания. По предварительным данным, из отрезанного дымом помещения второго этажа огнеборцами было эвакуировано 10 человек, погибших и пострадавших нет. В результате пожара огнём повреждена обшивка здания", - говорится в релизе главка.

https://ria.ru/20211213/pozhar-1763562556.html

приморский край

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, владивосток, россия