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Во Владивостоке загорелась строящаяся высотка
Во Владивостоке загорелась строящаяся высотка - РИА Новости, 14.12.2021
Во Владивостоке загорелась строящаяся высотка
Утеплитель вспыхнул с первого по 20-й этажи на фасаде строящегося 23-этажного здания во Владивостоке, проведена эвакуация рабочих, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:11
2021-12-14T15:11
2021-12-14T15:19
происшествия
владивосток
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Утеплитель вспыхнул с первого по 20-й этажи на фасаде строящегося 23-этажного здания во Владивостоке, проведена эвакуация рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Ольховая во Владивостоке произошло возгорание утеплителя на фасаде строящегося 23-этажного дома", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, происходит возгорание утеплителя с первого по 20-й этажи здания. В целях безопасности эвакуировали порядка 10 рабочих.Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, владивосток
15:11 14.12.2021 (обновлено: 15:19 14.12.2021)
Во Владивостоке загорелась строящаяся высотка
На строящейся во Владивостоке высотке загорелся утеплитель на фасаде