https://ria.ru/20211214/pozhar-1763601421.html
В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия - РИА Новости, 14.12.2021
В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
Кровля цеха деревообрабатывающего предприятия загорелась на площади 1,5 тысячи квадратных метров в городском округе Клин Московской области, рассказали РИА... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:26
2021-12-14T09:26
2021-12-14T09:26
происшествия
клин
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кровля цеха деревообрабатывающего предприятия загорелась на площади 1,5 тысячи квадратных метров в городском округе Клин Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о горении кровли цеха деревообрабатывающего предприятия на площади 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации пожара привлечены 47 человек и 15 единиц техники. По предварительных данным, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20211213/pozhar-1763562556.html
клин
московская область (подмосковье)
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происшествия, клин, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
В подмосковном Клину загорелась кровля цеха деревообрабатывающего предприятия