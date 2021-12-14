https://ria.ru/20211214/pozhar-1763601421.html

В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия

В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия - РИА Новости, 14.12.2021

В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия

Кровля цеха деревообрабатывающего предприятия загорелась на площади 1,5 тысячи квадратных метров в городском округе Клин Московской области, рассказали РИА... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:26

2021-12-14T09:26

2021-12-14T09:26

происшествия

клин

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кровля цеха деревообрабатывающего предприятия загорелась на площади 1,5 тысячи квадратных метров в городском округе Клин Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о горении кровли цеха деревообрабатывающего предприятия на площади 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к ликвидации пожара привлечены 47 человек и 15 единиц техники. По предварительных данным, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20211213/pozhar-1763562556.html

клин

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, клин, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)