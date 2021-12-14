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"Пошлите Америку": британцы дали совет немцам относительно "Северного потока — 2"
Британцы призвали немцев готовиться замерзнуть без "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.12.2021
"Пошлите Америку": британцы дали совет немцам относительно "Северного потока — 2"
Британская газета Financial Times опубликовала материал, посвященный заявлению нового главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности одобрения газопровода... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:36
2021-12-14T19:52
в мире
сша
германия
великобритания
евросоюз
мид германии
газпром
балтийское море
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Британская газета Financial Times опубликовала материал, посвященный заявлению нового главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности одобрения газопровода "Северный поток — 2" из-за его несоответствия европейскому законодательству.Немецкий министр также увязала вопрос сертификации трубопровода с ситуацией на Украине.В публикации FT приводятся данные о заполненности подземных хранилищ газа в Западной Европе: они закачаны на 62,8 процента — на десять процентов ниже сезонных норм, что грозит падением запасов до критически низких значений к марту.Читатели раскритиковали позицию Бербок."Как это все утомительно. Вместо конфронтации пора предложить России ассоциированное членство в ЕС", — написал Hamlet.Squeak высмеял позицию Берлина на переговорах по газовому вопросу."Немецкая переговорная стратегия в духе "Сверкающих седел" (пародия на вестерн 1974 года. — Прим. ред.) закончится триумфальным успехом, когда во всей Европе (не только в Германии — германофобы, уймитесь, есть же газовая сеть) в марте кончится газ", — пояснил он.Ed уверен, что Германия действует в интересах США, "наказывая" Россию "Северным потоком — 2" и покупая дорогой американский СПГ."Спотовые цены на СПГ &lt;…&gt; зашкаливают. Цены просто безумные. Америка наживается не меньше русских. Европу нагибают со всех сторон — как партнеры, так и соперники", — заявил он.Читатель призвал "послать" США и запустить газопровод, чтобы "обрушить" спотовые цены на топливо."Ключевой вопрос — поставит ли ее (Бербок. — Прим. ред.) Шольц (канцлер ФРГ. — Прим. ред.) на место. Ответ: еще как. СДПГ "Северный поток — 2" обожает", — прокомментировал Just a thought.Davie призвал последовать примеру Франции и "начихать" на законы Евросоюза. Аналогичной позиции придерживается Moneybags, он также обратил внимание на то, что в Польше и Чехии работают угольные ТЭЦ."Новое правительство Германии не хочет ни ядерного оружия, ни угля, ни российского газа. Наша экономика будет работать на хорошем настроении и радужных обещаниях", — добавил пользователь.Gordon Gekko the Third назвал Бербок ястребом и обвинил в разжигании войны."Очень смахивает на американских демократов, которые за любую войну и конфликт. Только снаружи либералка, но хлебом не корми, дай поиграть мускулами", — написал он."Значит, Германия решила сделать ставку на украинский транзит… Похоже, немецкий народ и промышленность ждет холодная зима", — считает David Siddall, UK.Ceileachair высмеяла идею об энергетической независимости Европы от России."Это как когда 12-летний ребенок рассуждает о независимости от родителей. Только фортели выкидывать, а до настоящей независимости еще ой как далеко", — пояснила она."Эта Бербок — непредсказуемый фактор. Что она будет делать дальше? И что она вообще может?" — поинтересовался Reagan.Читатель напомнил о ее антироссийских заявлениях до работы в правительстве и задался вопросом, ответит ли она за свои обещания."Загвоздка в том, что если она продолжит в том же духе, Шольц ей покажет, кто здесь хозяин", — добавил он.California Cruising призвал США не вмешиваться в европейские дела и разбираться со своими проблемами."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, германия, великобритания, евросоюз, мид германии, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия, анналена бербок
19:36 14.12.2021 (обновлено: 19:52 14.12.2021)
 
Британцы призвали немцев готовиться замерзнуть без "Северного потока — 2"

Британские читатели FT призвали немцев готовиться замерзнуть без "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Британская газета Financial Times опубликовала материал, посвященный заявлению нового главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности одобрения газопровода "Северный поток — 2" из-за его несоответствия европейскому законодательству.
Немецкий министр также увязала вопрос сертификации трубопровода с ситуацией на Украине.
В публикации FT приводятся данные о заполненности подземных хранилищ газа в Западной Европе: они закачаны на 62,8 процента — на десять процентов ниже сезонных норм, что грозит падением запасов до критически низких значений к марту.
Читатели раскритиковали позицию Бербок.
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"Как это все утомительно. Вместо конфронтации пора предложить России ассоциированное членство в ЕС", — написал Hamlet.
Squeak высмеял позицию Берлина на переговорах по газовому вопросу.
"Немецкая переговорная стратегия в духе "Сверкающих седел" (пародия на вестерн 1974 года. — Прим. ред.) закончится триумфальным успехом, когда во всей Европе (не только в Германии — германофобы, уймитесь, есть же газовая сеть) в марте кончится газ", — пояснил он.
Ed уверен, что Германия действует в интересах США, "наказывая" Россию "Северным потоком — 2" и покупая дорогой американский СПГ.
"Спотовые цены на СПГ <…> зашкаливают. Цены просто безумные. Америка наживается не меньше русских. Европу нагибают со всех сторон — как партнеры, так и соперники", — заявил он.
Читатель призвал "послать" США и запустить газопровод, чтобы "обрушить" спотовые цены на топливо.
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"Ключевой вопрос — поставит ли ее (Бербок. — Прим. ред.) Шольц (канцлер ФРГ. — Прим. ред.) на место. Ответ: еще как. СДПГ "Северный поток — 2" обожает", — прокомментировал Just a thought.
Davie призвал последовать примеру Франции и "начихать" на законы Евросоюза. Аналогичной позиции придерживается Moneybags, он также обратил внимание на то, что в Польше и Чехии работают угольные ТЭЦ.
"Новое правительство Германии не хочет ни ядерного оружия, ни угля, ни российского газа. Наша экономика будет работать на хорошем настроении и радужных обещаниях", — добавил пользователь.
Gordon Gekko the Third назвал Бербок ястребом и обвинил в разжигании войны.
"Очень смахивает на американских демократов, которые за любую войну и конфликт. Только снаружи либералка, но хлебом не корми, дай поиграть мускулами", — написал он.
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Глава МИД Германии объяснила свое заявление о "Северном потоке — 2"
"Значит, Германия решила сделать ставку на украинский транзит… Похоже, немецкий народ и промышленность ждет холодная зима", — считает David Siddall, UK.
Ceileachair высмеяла идею об энергетической независимости Европы от России.
"Это как когда 12-летний ребенок рассуждает о независимости от родителей. Только фортели выкидывать, а до настоящей независимости еще ой как далеко", — пояснила она.
"Эта Бербок — непредсказуемый фактор. Что она будет делать дальше? И что она вообще может?" — поинтересовался Reagan.
Читатель напомнил о ее антироссийских заявлениях до работы в правительстве и задался вопросом, ответит ли она за свои обещания.
"Загвоздка в том, что если она продолжит в том же духе, Шольц ей покажет, кто здесь хозяин", — добавил он.
California Cruising призвал США не вмешиваться в европейские дела и разбираться со своими проблемами.
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"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреСШАГерманияВеликобританияЕвросоюзМИД ГерманииГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2РоссияАнналена Бербок
 
 
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