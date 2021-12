"Пошлите Америку": британцы дали совет немцам относительно "Северного потока — 2"

https://ria.ru/20211214/potok-1763734558.html

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Британская газета Financial Times опубликовала материал, посвященный заявлению нового главы МИД Германии Анналены Бербок о невозможности одобрения газопровода "Северный поток — 2" из-за его несоответствия европейскому законодательству.Немецкий министр также увязала вопрос сертификации трубопровода с ситуацией на Украине.В публикации FT приводятся данные о заполненности подземных хранилищ газа в Западной Европе: они закачаны на 62,8 процента — на десять процентов ниже сезонных норм, что грозит падением запасов до критически низких значений к марту.Читатели раскритиковали позицию Бербок."Как это все утомительно. Вместо конфронтации пора предложить России ассоциированное членство в ЕС", — написал Hamlet.Squeak высмеял позицию Берлина на переговорах по газовому вопросу."Немецкая переговорная стратегия в духе "Сверкающих седел" (пародия на вестерн 1974 года. — Прим. ред.) закончится триумфальным успехом, когда во всей Европе (не только в Германии — германофобы, уймитесь, есть же газовая сеть) в марте кончится газ", — пояснил он.Ed уверен, что Германия действует в интересах США, "наказывая" Россию "Северным потоком — 2" и покупая дорогой американский СПГ."Спотовые цены на СПГ <…> зашкаливают. Цены просто безумные. Америка наживается не меньше русских. Европу нагибают со всех сторон — как партнеры, так и соперники", — заявил он.Читатель призвал "послать" США и запустить газопровод, чтобы "обрушить" спотовые цены на топливо."Ключевой вопрос — поставит ли ее (Бербок. — Прим. ред.) Шольц (канцлер ФРГ. — Прим. ред.) на место. Ответ: еще как. СДПГ "Северный поток — 2" обожает", — прокомментировал Just a thought.Davie призвал последовать примеру Франции и "начихать" на законы Евросоюза. Аналогичной позиции придерживается Moneybags, он также обратил внимание на то, что в Польше и Чехии работают угольные ТЭЦ."Новое правительство Германии не хочет ни ядерного оружия, ни угля, ни российского газа. Наша экономика будет работать на хорошем настроении и радужных обещаниях", — добавил пользователь.Gordon Gekko the Third назвал Бербок ястребом и обвинил в разжигании войны."Очень смахивает на американских демократов, которые за любую войну и конфликт. Только снаружи либералка, но хлебом не корми, дай поиграть мускулами", — написал он."Значит, Германия решила сделать ставку на украинский транзит… Похоже, немецкий народ и промышленность ждет холодная зима", — считает David Siddall, UK.Ceileachair высмеяла идею об энергетической независимости Европы от России."Это как когда 12-летний ребенок рассуждает о независимости от родителей. Только фортели выкидывать, а до настоящей независимости еще ой как далеко", — пояснила она."Эта Бербок — непредсказуемый фактор. Что она будет делать дальше? И что она вообще может?" — поинтересовался Reagan.Читатель напомнил о ее антироссийских заявлениях до работы в правительстве и задался вопросом, ответит ли она за свои обещания."Загвоздка в том, что если она продолжит в том же духе, Шольц ей покажет, кто здесь хозяин", — добавил он.California Cruising призвал США не вмешиваться в европейские дела и разбираться со своими проблемами."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

