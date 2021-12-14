https://ria.ru/20211214/postradavshie-1763682507.html

Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове

Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове - РИА Новости, 14.12.2021

Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание пострадавшим во время взрыва в Серпухове, сообщается в Telegram-канале главы РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:54

2021-12-14T15:54

2021-12-14T15:54

новости подмосковья

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание пострадавшим во время взрыва в Серпухове, сообщается в Telegram-канале главы Подмосковья.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы."Прошу детишкам, которые госпитализированы, уделить максимальное внимание, их состоянию здоровья. Знаю, что врачи работают и все под контролем. Но вместе с тем, дополнительная забота лишней не бывает ... Знаю, что весь правоохранительный блок сейчас мобилизован. Мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, мероприятия также должны сопровождаться с точки зрения безопасности своевременно и грамотно. Прошу держать все эти вопросы на контроле", - приводятся слова Воробьева.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/serpukhov-1763538767.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), андрей воробьев