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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211214/postradavshie-1763682507.html
Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове
Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове - РИА Новости, 14.12.2021
Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание пострадавшим во время взрыва в Серпухове, сообщается в Telegram-канале главы РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:54
2021-12-14T15:54
новости подмосковья
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание пострадавшим во время взрыва в Серпухове, сообщается в Telegram-канале главы Подмосковья.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы."Прошу детишкам, которые госпитализированы, уделить максимальное внимание, их состоянию здоровья. Знаю, что врачи работают и все под контролем. Но вместе с тем, дополнительная забота лишней не бывает ... Знаю, что весь правоохранительный блок сейчас мобилизован. Мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, мероприятия также должны сопровождаться с точки зрения безопасности своевременно и грамотно. Прошу держать все эти вопросы на контроле", - приводятся слова Воробьева.
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), андрей воробьев
15:54 14.12.2021
 

Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание пострадавшим во время взрыва в Серпухове, сообщается в Telegram-канале главы Подмосковья.
В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы.
"Прошу детишкам, которые госпитализированы, уделить максимальное внимание, их состоянию здоровья. Знаю, что врачи работают и все под контролем. Но вместе с тем, дополнительная забота лишней не бывает ... Знаю, что весь правоохранительный блок сейчас мобилизован. Мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, мероприятия также должны сопровождаться с точки зрения безопасности своевременно и грамотно. Прошу держать все эти вопросы на контроле", - приводятся слова Воробьева.
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 18:58В России
Настоящее чудо. Очевидец рассказал, что спасло детей при взрыве в Серпухове
 
Новости ПодмосковьяПроисшествияСерпуховМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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