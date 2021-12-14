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Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове
Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове - РИА Новости, 14.12.2021
Воробьев поручил позаботиться о пострадавших во время взрыва в Серпухове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание пострадавшим во время взрыва в Серпухове, сообщается в Telegram-канале главы РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:54
2021-12-14T15:54
2021-12-14T15:54
новости подмосковья
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить максимальное внимание пострадавшим во время взрыва в Серпухове, сообщается в Telegram-канале главы Подмосковья.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы."Прошу детишкам, которые госпитализированы, уделить максимальное внимание, их состоянию здоровья. Знаю, что врачи работают и все под контролем. Но вместе с тем, дополнительная забота лишней не бывает ... Знаю, что весь правоохранительный блок сейчас мобилизован. Мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, мероприятия также должны сопровождаться с точки зрения безопасности своевременно и грамотно. Прошу держать все эти вопросы на контроле", - приводятся слова Воробьева.
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/serpukhov-1763538767.html
серпухов
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), андрей воробьев