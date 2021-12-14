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В Госдуме сообщили о поступающих из регионов поправках к проекту о QR-кодах
В Госдуме сообщили о поступающих из регионов поправках к проекту о QR-кодах - РИА Новости, 14.12.2021
В Госдуме сообщили о поступающих из регионов поправках к проекту о QR-кодах
Поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах уже начали поступать из регионов, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:10
2021-12-14T20:10
2021-12-14T20:13
распространение коронавируса
общество
госдума рф
здоровье - общество
василий пискарев
коронавирус covid-19
qr-код
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах уже начали поступать из регионов, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Есть субъекты, которые помимо того, что поддержали законопроект, предложили поправки в данный законопроект", - сказал Пискарев журналистам.Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, василий пискарев, коронавирус covid-19, qr-код
20:10 14.12.2021 (обновлено: 20:13 14.12.2021)
В Госдуме сообщили о поступающих из регионов поправках к проекту о QR-кодах
Депутат Пискарев сообщил о поступающих из регионов поправках к законопроекту о QR-кодах