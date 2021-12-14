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В Госдуме сообщили о поступающих из регионов поправках к проекту о QR-кодах

В Госдуме сообщили о поступающих из регионов поправках к проекту о QR-кодах - РИА Новости, 14.12.2021

В Госдуме сообщили о поступающих из регионов поправках к проекту о QR-кодах

Поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах уже начали поступать из регионов, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:10

2021-12-14T20:10

2021-12-14T20:13

распространение коронавируса

общество

госдума рф

здоровье - общество

василий пискарев

коронавирус covid-19

qr-код

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах уже начали поступать из регионов, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Есть субъекты, которые помимо того, что поддержали законопроект, предложили поправки в данный законопроект", - сказал Пискарев журналистам.Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, василий пискарев, коронавирус covid-19, qr-код