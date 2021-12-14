https://ria.ru/20211214/pokhorony-1763617040.html

Режиссера Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище

Режиссера Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 14.12.2021

Режиссера Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище

Режиссер Сергей Соловьев будет похоронен в четверг на Троекуровском кладбище, сообщил РИА новости заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:08

2021-12-14T11:08

2021-12-14T12:27

культура

сергей соловьев (режиссер)

общество

москва

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Режиссер Сергей Соловьев будет похоронен в четверг на Троекуровском кладбище, сообщил РИА новости заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев. Кинорежиссёр и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. "В четверг на Троекуровском кладбище, время позже", - сказал Лаврентьев. На официальном сайте Союза кинематографистов сообщается, что отпевание состоится 16 декабря в 11.00 в Церкви Иоанна Богослова (Богословский переулок, дом 4).Соловьев снял фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие.

https://ria.ru/20211213/solovev-1763562100.html

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сергей соловьев (режиссер), общество, москва, россия