Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211214/pokhorony-1763617040.html
Режиссера Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище
Режиссера Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 14.12.2021
Режиссера Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище
Режиссер Сергей Соловьев будет похоронен в четверг на Троекуровском кладбище, сообщил РИА новости заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:08
2021-12-14T12:27
культура
сергей соловьев (режиссер)
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763537196_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_9ba534595fd3724d280e5757393b6c5f.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Режиссер Сергей Соловьев будет похоронен в четверг на Троекуровском кладбище, сообщил РИА новости заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев. Кинорежиссёр и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. "В четверг на Троекуровском кладбище, время позже", - сказал Лаврентьев. На официальном сайте Союза кинематографистов сообщается, что отпевание состоится 16 декабря в 11.00 в Церкви Иоанна Богослова (Богословский переулок, дом 4).Соловьев снял фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие.
https://ria.ru/20211213/solovev-1763562100.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763537196_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_e957eeb6d3dfe23735e9f8a926e5ef55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей соловьев (режиссер), общество, москва, россия
11:08 14.12.2021 (обновлено: 12:27 14.12.2021)
 
Режиссера Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище

Режиссера Сергея Соловьева похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист России, режиссер Сергей Соловьев
Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Режиссер Сергей Соловьев будет похоронен в четверг на Троекуровском кладбище, сообщил РИА новости заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.
Кинорежиссёр и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. "В четверг на Троекуровском кладбище, время позже", - сказал Лаврентьев. На официальном сайте Союза кинематографистов сообщается, что отпевание состоится 16 декабря в 11.00 в Церкви Иоанна Богослова (Богословский переулок, дом 4).
Соловьев снял фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие.
Режиссер Сергей Соловьев на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 22:17Культура
Ушел режиссер "Ассы": умер Сергей Соловьев
 
КультураСергей Соловьев (режиссер)ОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам