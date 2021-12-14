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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.12.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:22
2021-12-14T08:22
2021-12-14T08:22
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать уходящий атмосферный фронт, а ближе к вечеру скажется влияние приближающегося с юго-запада гребня антициклона. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, минус 1-3 в Москве, ноль - минус 5 в Подмосковье. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду ", - рассказал специалист.По словам синоптика, атмосферное давление будет выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 753 миллиметра ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/pogoda-1763505095.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
В Москве во вторник ожидают небольшой снег и до минус трех градусов