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На 53 московских улицах подорожают парковки
На 53 московских улицах подорожают парковки - РИА Новости, 14.12.2021
На 53 московских улицах подорожают парковки
С 24 декабря на 53 улицах в центре Москвы повысятся тарифы на парковку, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:25
2021-12-14T21:45
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
александр невский
новый арбат
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 24 декабря на 53 улицах в центре Москвы повысятся тарифы на парковку, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.Например, на Большой Никитской, Неглинной улицах и Театральной площади с 8:00 до 21:00 установят цену в 450 рублей в час, а с 21:00 до восьми утра — 200 рублей в час, включая воскресенье.Как пояснил дептранс, при нынешней стоимости в этих районах невозможно сохранять свободные места: "там слишком много дорогих ресторанов и магазинов". Из-за этого местным жителям самим не хватает мест, кроме того, неудобства создают шум от машин и загрязненный выхлопами воздух.Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате: днем на первом участке тариф составит 450 рублей в час, на втором — 400 рублей.Департамент постоянно анализирует загруженность платных парковок и пришел к выводу, что на 14 процентах улиц, где мало жилых домов и много развлечений, достопримечательностей и бизнес-центров, парковки заполнены почти на сто процентов. Благодаря изменению тарифов там освободится до 15 процентов мест."Это мировой принцип настройки тарифа на парковку", — пояснил департамент транспорта.На 29 улицах цены, наоборот, снизят. Это позволит перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок. Например, на улицах Николоямской и Александра Невского, в Подколокольном переулке и некоторых других вместо 380 рублей в час начнет действовать более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям парковка станет бесплатной.По просьбам москвичей на загруженных улицах станет больше мест только для жителей. Такие парковки отмечены специальными дорожными знаками: без разрешений там нельзя стоять даже за деньги. В этом году число мест только для жителей выросло в 3,5 раза, их уже больше 1,2 тысячи, а до конца 2021-го увеличится до полутора тысяч.
https://ria.ru/20211126/transport-1760835092.html
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москва
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, александр невский, новый арбат
19:25 14.12.2021 (обновлено: 21:45 14.12.2021)
 
На 53 московских улицах подорожают парковки

С 24 декабря на 53 улицах в центре Москвы парковки подорожают днем до 450 рублей в час

© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 24 декабря на 53 улицах в центре Москвы повысятся тарифы на парковку, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Например, на Большой Никитской, Неглинной улицах и Театральной площади с 8:00 до 21:00 установят цену в 450 рублей в час, а с 21:00 до восьми утра — 200 рублей в час, включая воскресенье.
Как пояснил дептранс, при нынешней стоимости в этих районах невозможно сохранять свободные места: "там слишком много дорогих ресторанов и магазинов". Из-за этого местным жителям самим не хватает мест, кроме того, неудобства создают шум от машин и загрязненный выхлопами воздух.
Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате: днем на первом участке тариф составит 450 рублей в час, на втором — 400 рублей.

"Ежегодно нагрузка на городские улицы растет: в Москве и области уже зарегистрированы 8,4 миллиона машин — это в полтора раза больше, чем десять лет назад", — указал дептранс.

Департамент постоянно анализирует загруженность платных парковок и пришел к выводу, что на 14 процентах улиц, где мало жилых домов и много развлечений, достопримечательностей и бизнес-центров, парковки заполнены почти на сто процентов. Благодаря изменению тарифов там освободится до 15 процентов мест.
"Это мировой принцип настройки тарифа на парковку", — пояснил департамент транспорта.
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По просьбам москвичей на загруженных улицах станет больше мест только для жителей. Такие парковки отмечены специальными дорожными знаками: без разрешений там нельзя стоять даже за деньги. В этом году число мест только для жителей выросло в 3,5 раза, их уже больше 1,2 тысячи, а до конца 2021-го увеличится до полутора тысяч.
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