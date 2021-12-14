https://ria.ru/20211214/podorozhanie-1763732877.html

На 53 московских улицах подорожают парковки

На 53 московских улицах подорожают парковки - РИА Новости, 14.12.2021

На 53 московских улицах подорожают парковки

С 24 декабря на 53 улицах в центре Москвы повысятся тарифы на парковку, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:25

2021-12-14T19:25

2021-12-14T21:45

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

александр невский

новый арбат

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 24 декабря на 53 улицах в центре Москвы повысятся тарифы на парковку, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.Например, на Большой Никитской, Неглинной улицах и Театральной площади с 8:00 до 21:00 установят цену в 450 рублей в час, а с 21:00 до восьми утра — 200 рублей в час, включая воскресенье.Как пояснил дептранс, при нынешней стоимости в этих районах невозможно сохранять свободные места: "там слишком много дорогих ресторанов и магазинов". Из-за этого местным жителям самим не хватает мест, кроме того, неудобства создают шум от машин и загрязненный выхлопами воздух.Изменения коснутся и двух переполненных парковок со шлагбаумом на Новом Арбате: днем на первом участке тариф составит 450 рублей в час, на втором — 400 рублей.Департамент постоянно анализирует загруженность платных парковок и пришел к выводу, что на 14 процентах улиц, где мало жилых домов и много развлечений, достопримечательностей и бизнес-центров, парковки заполнены почти на сто процентов. Благодаря изменению тарифов там освободится до 15 процентов мест."Это мировой принцип настройки тарифа на парковку", — пояснил департамент транспорта.На 29 улицах цены, наоборот, снизят. Это позволит перенаправить потоки автомобилей и сбалансировать загруженность парковок. Например, на улицах Николоямской и Александра Невского, в Подколокольном переулке и некоторых других вместо 380 рублей в час начнет действовать более дешевый дифференцированный тариф, а по воскресеньям парковка станет бесплатной.По просьбам москвичей на загруженных улицах станет больше мест только для жителей. Такие парковки отмечены специальными дорожными знаками: без разрешений там нельзя стоять даже за деньги. В этом году число мест только для жителей выросло в 3,5 раза, их уже больше 1,2 тысячи, а до конца 2021-го увеличится до полутора тысяч.

https://ria.ru/20211126/transport-1760835092.html

https://ria.ru/20210908/moskva-1749228840.html

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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, александр невский, новый арбат