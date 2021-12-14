https://ria.ru/20211214/podmoskove-1763680547.html

Воробьев просит коммунальные службы не снижать темп уборки снега

Воробьев просит коммунальные службы не снижать темп уборки снега - РИА Новости, 14.12.2021

Воробьев просит коммунальные службы не снижать темп уборки снега

Ситуацию с уборкой улиц после прошедшего снегопада мониторят в Подмосковье с самого утра, коммунальные службы работают, заявил губернатор Московской области... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:45

2021-12-14T15:45

2021-12-14T15:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуацию с уборкой улиц после прошедшего снегопада мониторят в Подмосковье с самого утра, коммунальные службы работают, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, попросив не снижать темп работы.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день не было 28 лет."Видим, какой снегопад со вчерашнего дня идет. Наши коммунальные службы работают", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он отметил, что ситуацию мониторят с самого утра. "Попрошу не снижать темп, уделять внимание "красным зонам", где по какой-то причине трактор не завелся или люди не вышли", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20211214/nadzor-1763653493.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, евгений тишковец