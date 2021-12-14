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Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой
Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой - РИА Новости, 14.12.2021
Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой
Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:21
2021-12-14T15:21
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Каток с искусственным льдом напротив дома 2 на улице Бажова залили первым в столице. Он расположен на территории будущего "Парка Яуза".В этом году в округе появилось два новых катка с искусственным льдом. Один - на фестивальной площадке в сквере рядом со станцией метро "Отрадное". Эту территорию благоустроили в 2018 году. Еще один - во дворе дома 1, корпус 4 на Лосевской улице в Ярославском районе.Все катки с искусственным ледовым покрытием оборудованы необходимой инфраструктурой: теплыми крытыми раздевалками, пунктами проката инвентаря, туалетами и медпунктами. В помещениях установлены вендинговые аппараты с горячими напитками и питанием, столы и стулья для приема пищи."При соответствующих погодных условиях будет работать 161 каток с естественным льдом", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
15:21 14.12.2021
 

Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на катке
Отдыхающие на катке - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В Северо-Восточном административном округе работают 37 катков с искусственным льдом: 27 открытых во дворах и парках и 10 крытых круглогодичных катков", - говорится в сообщении.
Каток с искусственным льдом напротив дома 2 на улице Бажова залили первым в столице. Он расположен на территории будущего "Парка Яуза".
"Открытый каток с искусственным льдом со всепогодным навесом работает в районе Лианозово по Вологодскому проезду, рядом с парком "Алтуфьево". На площадке есть вся необходимая инфраструктура: теплые раздевалки, пункт проката, вендинговые автоматы и трибуны для зрителей. Во время катания играет музыка и работает светодинамическая подсветка", - говорится в сообщении.
В этом году в округе появилось два новых катка с искусственным льдом. Один - на фестивальной площадке в сквере рядом со станцией метро "Отрадное". Эту территорию благоустроили в 2018 году. Еще один - во дворе дома 1, корпус 4 на Лосевской улице в Ярославском районе.
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6 декабря, 09:49Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 100 катков будут работать зимой на севере Москвы
Все катки с искусственным ледовым покрытием оборудованы необходимой инфраструктурой: теплыми крытыми раздевалками, пунктами проката инвентаря, туалетами и медпунктами. В помещениях установлены вендинговые аппараты с горячими напитками и питанием, столы и стулья для приема пищи.
"При соответствующих погодных условиях будет работать 161 каток с естественным льдом", - дополняется в сообщении.
 
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