https://ria.ru/20211214/ploschadki-1763675204.html

Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой

Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой - РИА Новости, 14.12.2021

Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой

Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:21

2021-12-14T15:21

2021-12-14T15:21

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы зимой, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Каток с искусственным льдом напротив дома 2 на улице Бажова залили первым в столице. Он расположен на территории будущего "Парка Яуза".В этом году в округе появилось два новых катка с искусственным льдом. Один - на фестивальной площадке в сквере рядом со станцией метро "Отрадное". Эту территорию благоустроили в 2018 году. Еще один - во дворе дома 1, корпус 4 на Лосевской улице в Ярославском районе.Все катки с искусственным ледовым покрытием оборудованы необходимой инфраструктурой: теплыми крытыми раздевалками, пунктами проката инвентаря, туалетами и медпунктами. В помещениях установлены вендинговые аппараты с горячими напитками и питанием, столы и стулья для приема пищи."При соответствующих погодных условиях будет работать 161 каток с естественным льдом", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211206/katki-1762761340.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы