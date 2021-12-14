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Глава администрации Гонконга получила письмо с угрозами и лезвием

Глава администрации Гонконга получила письмо с угрозами и лезвием - РИА Новости, 14.12.2021

Глава администрации Гонконга получила письмо с угрозами и лезвием

Конверт с лезвием и письмом с угрозами на имя главы администрации Гонконга Кэрри Лэм был обнаружен в почтовом ящике правительственного комплекса специального... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T07:30

2021-12-14T07:30

2021-12-14T09:57

в мире

гонконг

кэрри лэм

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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Конверт с лезвием и письмом с угрозами на имя главы администрации Гонконга Кэрри Лэм был обнаружен в почтовом ящике правительственного комплекса специального административного района, говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга.Сообщается, что конверт обнаружен во время плановой проверки входящей почты в понедельник, 13 декабря, после чего было сделано заявление в полицию."Официальный представитель офиса главы администрации Гонконга осудил этот акт. Гонконг — это общество, соблюдающее закон, и оно не потерпит таких незаконных действий, как насилие и запугивание", - говорится в заявлении.Отмечается, что если для того, чтобы повлиять на исполнение служебных обязанностей должностным лицом, будь то глава администрации или другие госслужащие, будут использованы противоправные средства, правительство Гонконга отнесется к этому делу со всей серьезностью и не пожалеет усилий для привлечения виновных к ответственности, чтобы гарантировать безопасность государственных служащих и общественный порядок.Письмо с угрозами поступило в правительственное здание в преддверии выборов в Законодательное собрание специального административного района, намеченных на 19 декабря.

https://ria.ru/20211028/gonkong-1756607644.html

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в мире, гонконг, кэрри лэм