https://ria.ru/20211214/peregovory-1763709881.html

Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности

Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.12.2021

Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о важности незамедлительного запуска международных переговоров для выработки... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:35

2021-12-14T17:35

2021-12-14T17:49

безопасность

владимир путин

сша

франция

нато

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о важности незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Об этом говорилось и в ходе недавней видеоконференции с президентом США Джозефом Байденом", - говорится в сообщении."Российский лидер призвал французских партнеров с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении", - также указывается в сообщении.

https://ria.ru/20211214/bazy-1763669834.html

сша

франция

россия

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безопасность, владимир путин, сша, франция, нато, эммануэль макрон, россия