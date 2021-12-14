https://ria.ru/20211214/peregovory-1763709881.html
Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности
Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.12.2021
Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о важности незамедлительного запуска международных переговоров для выработки... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:35
2021-12-14T17:35
2021-12-14T17:49
безопасность
владимир путин
сша
франция
нато
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о важности незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Об этом говорилось и в ходе недавней видеоконференции с президентом США Джозефом Байденом", - говорится в сообщении."Российский лидер призвал французских партнеров с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении", - также указывается в сообщении.
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безопасность, владимир путин, сша, франция, нато, эммануэль макрон, россия
17:35 14.12.2021 (обновлено: 17:49 14.12.2021)
Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности
Президент Путин призвал к запуску международных переговоров по гарантиям безопасности