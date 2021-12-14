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Путин сообщил президенту Финляндии итоги переговоров с Байденом

Путин сообщил президенту Финляндии итоги переговоров с Байденом - РИА Новости, 14.12.2021

Путин сообщил президенту Финляндии итоги переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин проинформировал президента Финляндии Саули Ниинисте об итогах переговоров с Байденом, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:09

2021-12-14T16:09

2021-12-14T16:15

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россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Финляндии Саули Ниинисте об итогах переговоров с Байденом, сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин информировал Саули Ниинисте об итогах переговоров с Президентом США Джозефом Байденом по видеосвязи 7 декабря", - говорится в сообщении."Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211212/sammit-1763313972.html

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