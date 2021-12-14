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Путин сообщил президенту Финляндии итоги переговоров с Байденом
Путин сообщил президенту Финляндии итоги переговоров с Байденом - РИА Новости, 14.12.2021
Путин сообщил президенту Финляндии итоги переговоров с Байденом
Президент России Владимир Путин проинформировал президента Финляндии Саули Ниинисте об итогах переговоров с Байденом, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:09
2021-12-14T16:09
2021-12-14T16:15
сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал президента Финляндии Саули Ниинисте об итогах переговоров с Байденом, сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин информировал Саули Ниинисте об итогах переговоров с Президентом США Джозефом Байденом по видеосвязи 7 декабря", - говорится в сообщении."Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств", - говорится в сообщении.
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сша, владимир путин, нато, саули ниинисте, в мире, финляндия, джо байден, россия
16:09 14.12.2021 (обновлено: 16:15 14.12.2021)
Путин сообщил президенту Финляндии итоги переговоров с Байденом
Президент Путин проинформировал финского коллегу Ниинисте об итогах переговоров с Байденом