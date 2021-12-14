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Кулеба ответил на вопрос об организации переговоров Зеленского и Путина

Кулеба ответил на вопрос об организации переговоров Зеленского и Путина - РИА Новости, 14.12.2021

Кулеба ответил на вопрос об организации переговоров Зеленского и Путина

Организация прямых переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас не находится в активной фазе, заявил во вторник... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:13

2021-12-14T14:13

2021-12-14T14:14

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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Организация прямых переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас не находится в активной фазе, заявил во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Ранее Зеленский не исключил создание отдельного формата прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Донбассу."Такие переговоры (о прямом контакте Зеленского и Путина - ред.) были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", - сказал Кулеба, его цитирует агентство "РБК-Украина".Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20211214/peregovory-1763614933.html

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