https://ria.ru/20211214/peregovory-1763659164.html
Кулеба ответил на вопрос об организации переговоров Зеленского и Путина
Кулеба ответил на вопрос об организации переговоров Зеленского и Путина - РИА Новости, 14.12.2021
Кулеба ответил на вопрос об организации переговоров Зеленского и Путина
Организация прямых переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас не находится в активной фазе, заявил во вторник... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:13
2021-12-14T14:13
2021-12-14T14:14
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
мид украины
донбасс
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Организация прямых переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас не находится в активной фазе, заявил во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Ранее Зеленский не исключил создание отдельного формата прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Донбассу."Такие переговоры (о прямом контакте Зеленского и Путина - ред.) были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", - сказал Кулеба, его цитирует агентство "РБК-Украина".Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20211214/peregovory-1763614933.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, мид украины, донбасс, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
14:13 14.12.2021 (обновлено: 14:14 14.12.2021)
Кулеба ответил на вопрос об организации переговоров Зеленского и Путина
Глава МИД Украины Кулеба: активной организации переговоров Зеленского и Путина не идет