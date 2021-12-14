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В Раде выступили за прямые переговоры Зеленского с Путиным
В Раде выступили за прямые переговоры Зеленского с Путиным - РИА Новости, 14.12.2021
В Раде выступили за прямые переговоры Зеленского с Путиным
Сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко выступает за прямые переговоры между... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:56
2021-12-14T10:56
2021-12-14T10:56
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украина
владимир путин
владимир зеленский
верховная рада украины
юрий бойко
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко выступает за прямые переговоры между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским, и Владимиром Путиным и считает, что они могут привести к снижению напряженности.Ранее Зеленский не исключил, что может быть создан отдельный формат прямых переговоров с Путиным по Донбассу. По словам украинского президента, он видит поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров Киева и США."Однозначно мы выступаем за то, чтобы были прямые переговоры между президентом Украины и России. Вопрос в том, что должна быть подготовлена почва для этих переговоров, подготовлены конкретные предложения. Чего-то там, наверное, пообещали и не выполнили, поскольку, скорее всего, из-за этого срываются переговоры. Это будет во благо обеих стран, и это может привести к снижению напряженности", - цитирует Бойко сайт телеканала "НАШ". Он также считает, что прямые переговоры могут привести к нормализации отношений между Украиной и РФ.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, юрий бойко, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
В Раде выступили за прямые переговоры Зеленского с Путиным
Депутат Рады Бойко: переговоры Зеленского и Путина могли бы привести к снижению напряжения