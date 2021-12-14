https://ria.ru/20211214/peregovory-1763598089.html

Путин проведет переговоры с президентом Монголии

Путин проведет переговоры с президентом Монголии - РИА Новости, 14.12.2021

Путин проведет переговоры с президентом Монголии

Владимир Путин в четверг проведет очные переговоры с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:01

2021-12-14T09:01

2021-12-14T10:29

в мире

монголия

владимир путин

ухнагийн хурэлсух

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин в четверг проведет очные переговоры с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом."Шестнадцатого декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом", — сообщила пресс-служба Кремля.Они обсудят перспективы развития стратегического партнерства двух стран и обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене, отмечается в релизе.Как сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на этой неделе российский президент также поговорит по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, возможен телемост с французским лидером Эммануэлем Макроном. Пока в графике Путина его нет, но такое мероприятие можно организовать в короткие сроки, заметил представитель Кремля.

https://ria.ru/20190614/1555536120.html

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россия

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в мире, монголия, владимир путин, ухнагийн хурэлсух, россия