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Путин проведет переговоры с президентом Монголии
Путин проведет переговоры с президентом Монголии - РИА Новости, 14.12.2021
Путин проведет переговоры с президентом Монголии
Владимир Путин в четверг проведет очные переговоры с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:01
2021-12-14T09:01
2021-12-14T10:29
в мире
монголия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин в четверг проведет очные переговоры с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом."Шестнадцатого декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом", — сообщила пресс-служба Кремля.Они обсудят перспективы развития стратегического партнерства двух стран и обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене, отмечается в релизе.Как сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на этой неделе российский президент также поговорит по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, возможен телемост с французским лидером Эммануэлем Макроном. Пока в графике Путина его нет, но такое мероприятие можно организовать в короткие сроки, заметил представитель Кремля.
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в мире, монголия, владимир путин, ухнагийн хурэлсух, россия
09:01 14.12.2021 (обновлено: 10:29 14.12.2021)
Путин проведет переговоры с президентом Монголии
Президент Путин проведет переговоры с главой Монголии Хурэлсухом 16 декабря